Goes, tras estar 15 puntos atrás en el tercer cuarto, le sacó el invicto a Peñarol; también ganaron Malvín y Defensor Sporting.

Se terminó la octava fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol que había comenzado el lunes con tres partidos. En el cierre se dio el primer gran batacazo del torneo con el triunfo de Goes sobre Peñarol por 88-81.

El carbonero llegó a tener 15 puntos de ventaja a poco más de cinco minutos de terminar el tercer cuarto donde parecía ser el quiebre del partido. Con una defensa zonal 2-3 reaccionó el locatario que pasó sobre el final con triples fundamentales de Jahvari Josiah y Xavier Cousté. Santiago Vescovi puso dos bombas consecutivas para tratar de rescatar al aurinegro pero un cierre con protestas y expulsiones por insultos a Leandro García Morales -entrenador de Peñarol- y el jugador Nicola Pomoli le permitió al elenco de Plaza de las Misiones cerrar el trámite desde la línea de libres.

Josiah con 23 puntos fue el goleador en el ganador mientras que Manuel Oyenard jugó un partido bárbaro y terminó con 21 unidades. Fue el segundo triunfo de la temporada para los de Nicolás Díaz, mientras que Peñarol perdió el invicto tras seis triunfos en fila.

Malvín se está consolidando como un equipo de segundos tiempos, tras perder por 14 en el tercer cuarto, le terminó ganando de visitante a Urunday Universitario por 76-70.

Remy Abell y Manuel Romero, con 16 y 13 puntos respectivamente, fueron fundamentales en la levantada del equipo que tuvo a Jesús Cruz como el jugador más parejo de la noche con 20 unidades.

En el encuentro más abierto de la jornada, Defensor Sporting le ganó 97-84 a Cordón en el gimnasio de Welcome. Más allá de que el albiceleste intentó llevar el juego cerca, fue un partido donde el fusionado dominó de principio a fin. Theo Metzger con 23 puntos fue la gran figura, acompañado de las 19 unidades del venezolano Néstor Colmenares.

El equipo de Punta Carretas viajará en esta jornada rumbo a Paraguay para jugar en el grupo de cuartos de final de Liga Sudamericana donde enfrentará al San José local, a Regatas Corrientes, de Argentina, y a Corinthians, de Brasil.

Tabla de posiciones

PG PP PTS Nacional* 7 1 13 Defensor Sp. 5 3 13 Malvín* 6 2 12 Biguá 4 4 12 Peñarol* 6 1 11 Aguada* 5 3 11 Hebraica 4 3 11 U. Atlética 3 5 11 Urunday 3 5 11 Cordón 2 6 10 Goes 2 6 10 Welcome 0 8 8

* Quita de dos puntos.