Comenzó la octava fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) con tres partidos. La diferencia más amplia se dio en la cancha de Aguada, donde el rojiverde venció 112-82 a Welcome en un partido que se definió en el primer cuarto, en el que el locatario colocó un parcial de 39-17.
En el equipo dirigido por Germán Cortizas hubo seis jugadores con doble dígito: Agustín Zuvich fue el goleador con 18 puntos, Federico Pereiras y Agustín Gentile anotaron 17, Earl Clark puso 16 unidades, Santiago Vidal 15 y Juan Santiso 10.
Aguada afrontó el encuentro con un solo extranjero: espera a Donald Sims, que llega sobre finales de noviembre, mientras que Egidijus Mockevičius permanece con una lesión en el codo. Se sumará Miguel Simón, pivot dominicano que ya pasó por Urupan y Nacional, quien jugará la LUB y la Basketball Champions League Américas.
En el Polideportivo, Nacional venció 89-79 a Hebraica y Macabi y llegó a su sexta victoria en fila. James Feldaine la rompió toda con 22 puntos y fue la gran figura, mientras que Marcos Cabot tuvo un buen aporte al entrar desde el banco y anotar 11 unidades.
En el partido más parejo de la noche, Biguá le ganó 84-78 a Unión Atlética en Villa Biarritz. El extranjero Jhery Matos tuvo un gran actuación con 22 puntos y fue fundamental en el cierre. Además hubo un triple importante de Sebastián Ottonello sobre el final del encuentro. El azulgrana llegó a tres derrotas consecutivas, mientras que el locatario rompió la racha de tres encuentros sin triunfos.
El destacado del martes va en el Prado
El plato fuerte del martes va a las 20.15 en el Prado, donde Urunday Universitario recibe a Malvín. El estudioso perdió pie en las últimas fechas tras un gran arranque, mientras que el playero viene de una semana perfecta en la que venció a rivales directos; pese a la quita de dos puntos que arrastraba de la temporada pasada, puede mezclarse entre los de arriba con un triunfo fuera de casa.
A la misma hora, Defensor Sporting jugará su último partido antes de viajar a la Liga Sudamericana. En el gimnasio de Welcome recibirá a Cordón en un cotejo que no tendrá público visitante. Los dos vienen de ganar y eso genera un atractivo especial en el enfrentamiento. En los del Parque Rodó debutará el nuevo extranjero: Elijah Weaver.
Cierran la fecha el martes a las 21.15, en Plaza de las Misiones, Goes y Peñarol, dos equipos que generan atractivo desde la popularidad, aunque el favoritismo es claro para el aurinegro, el único invicto del torneo.
Tabla de posiciones
|PG
|PP
|PTS
|Nacional*
|7
|1
|13
|Biguá
|4
|4
|12
|Aguada*
|5
|3
|11
|Defensor Sp.
|4
|3
|11
|Hebraica
|4
|3
|11
|U. Atlética
|3
|5
|11
|Peñarol*
|6
|0
|10
|Malvín*
|5
|2
|10
|Urunday
|3
|4
|10
|Cordón
|2
|5
|9
|Goes
|1
|6
|8
|Welcome
|0
|8
|8
* Quita de dos puntos.