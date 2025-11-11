Comenzó la octava fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) con tres partidos. La diferencia más amplia se dio en la cancha de Aguada, donde el rojiverde venció 112-82 a Welcome en un partido que se definió en el primer cuarto, en el que el locatario colocó un parcial de 39-17.

En el equipo dirigido por Germán Cortizas hubo seis jugadores con doble dígito: Agustín Zuvich fue el goleador con 18 puntos, Federico Pereiras y Agustín Gentile anotaron 17, Earl Clark puso 16 unidades, Santiago Vidal 15 y Juan Santiso 10.

Aguada afrontó el encuentro con un solo extranjero: espera a Donald Sims, que llega sobre finales de noviembre, mientras que Egidijus Mockevičius permanece con una lesión en el codo. Se sumará Miguel Simón, pivot dominicano que ya pasó por Urupan y Nacional, quien jugará la LUB y la Basketball Champions League Américas.

En el Polideportivo, Nacional venció 89-79 a Hebraica y Macabi y llegó a su sexta victoria en fila. James Feldaine la rompió toda con 22 puntos y fue la gran figura, mientras que Marcos Cabot tuvo un buen aporte al entrar desde el banco y anotar 11 unidades.

En el partido más parejo de la noche, Biguá le ganó 84-78 a Unión Atlética en Villa Biarritz. El extranjero Jhery Matos tuvo un gran actuación con 22 puntos y fue fundamental en el cierre. Además hubo un triple importante de Sebastián Ottonello sobre el final del encuentro. El azulgrana llegó a tres derrotas consecutivas, mientras que el locatario rompió la racha de tres encuentros sin triunfos.

El destacado del martes va en el Prado

El plato fuerte del martes va a las 20.15 en el Prado, donde Urunday Universitario recibe a Malvín. El estudioso perdió pie en las últimas fechas tras un gran arranque, mientras que el playero viene de una semana perfecta en la que venció a rivales directos; pese a la quita de dos puntos que arrastraba de la temporada pasada, puede mezclarse entre los de arriba con un triunfo fuera de casa.

A la misma hora, Defensor Sporting jugará su último partido antes de viajar a la Liga Sudamericana. En el gimnasio de Welcome recibirá a Cordón en un cotejo que no tendrá público visitante. Los dos vienen de ganar y eso genera un atractivo especial en el enfrentamiento. En los del Parque Rodó debutará el nuevo extranjero: Elijah Weaver.

Cierran la fecha el martes a las 21.15, en Plaza de las Misiones, Goes y Peñarol, dos equipos que generan atractivo desde la popularidad, aunque el favoritismo es claro para el aurinegro, el único invicto del torneo.

Tabla de posiciones

PG PP PTS
Nacional* 7 1 13
Biguá 4 4 12
Aguada* 5 3 11
Defensor Sp. 4 3 11
Hebraica 4 3 11
U. Atlética 3 5 11
Peñarol* 6 0 10
Malvín* 5 2 10
Urunday 3 4 10
Cordón 2 5 9
Goes 1 6 8
Welcome 0 8 8

* Quita de dos puntos.