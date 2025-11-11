Ganaron Nacional, Aguada y Biguá; esta noche se cierra la octava fecha con tres partidos.

Comenzó la octava fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) con tres partidos. La diferencia más amplia se dio en la cancha de Aguada, donde el rojiverde venció 112-82 a Welcome en un partido que se definió en el primer cuarto, en el que el locatario colocó un parcial de 39-17.

En el equipo dirigido por Germán Cortizas hubo seis jugadores con doble dígito: Agustín Zuvich fue el goleador con 18 puntos, Federico Pereiras y Agustín Gentile anotaron 17, Earl Clark puso 16 unidades, Santiago Vidal 15 y Juan Santiso 10.

Aguada afrontó el encuentro con un solo extranjero: espera a Donald Sims, que llega sobre finales de noviembre, mientras que Egidijus Mockevičius permanece con una lesión en el codo. Se sumará Miguel Simón, pivot dominicano que ya pasó por Urupan y Nacional, quien jugará la LUB y la Basketball Champions League Américas.

En el Polideportivo, Nacional venció 89-79 a Hebraica y Macabi y llegó a su sexta victoria en fila. James Feldaine la rompió toda con 22 puntos y fue la gran figura, mientras que Marcos Cabot tuvo un buen aporte al entrar desde el banco y anotar 11 unidades.

En el partido más parejo de la noche, Biguá le ganó 84-78 a Unión Atlética en Villa Biarritz. El extranjero Jhery Matos tuvo un gran actuación con 22 puntos y fue fundamental en el cierre. Además hubo un triple importante de Sebastián Ottonello sobre el final del encuentro. El azulgrana llegó a tres derrotas consecutivas, mientras que el locatario rompió la racha de tres encuentros sin triunfos.

El destacado del martes va en el Prado

El plato fuerte del martes va a las 20.15 en el Prado, donde Urunday Universitario recibe a Malvín. El estudioso perdió pie en las últimas fechas tras un gran arranque, mientras que el playero viene de una semana perfecta en la que venció a rivales directos; pese a la quita de dos puntos que arrastraba de la temporada pasada, puede mezclarse entre los de arriba con un triunfo fuera de casa.

A la misma hora, Defensor Sporting jugará su último partido antes de viajar a la Liga Sudamericana. En el gimnasio de Welcome recibirá a Cordón en un cotejo que no tendrá público visitante. Los dos vienen de ganar y eso genera un atractivo especial en el enfrentamiento. En los del Parque Rodó debutará el nuevo extranjero: Elijah Weaver.

Cierran la fecha el martes a las 21.15, en Plaza de las Misiones, Goes y Peñarol, dos equipos que generan atractivo desde la popularidad, aunque el favoritismo es claro para el aurinegro, el único invicto del torneo.

Tabla de posiciones

PG PP PTS Nacional* 7 1 13 Biguá 4 4 12 Aguada* 5 3 11 Defensor Sp. 4 3 11 Hebraica 4 3 11 U. Atlética 3 5 11 Peñarol* 6 0 10 Malvín* 5 2 10 Urunday 3 4 10 Cordón 2 5 9 Goes 1 6 8 Welcome 0 8 8

* Quita de dos puntos.