Kevin Amaro, de Liverpool, y Mateo Peralta, de Danubio, durante la primer fecha del torneo Clausura, en Belvedere (archivo, agosto de 2025).

Joaquín Papa esperará hasta último momento a Kevin Amaro; de lo contrario, jugará Facundo Perdomo.

El domingo Liverpool y Peñarol, campeón del Apertura y Clausura, respectivamente, jugarán buscando un lugar en la final del Campeonato Uruguayo y, también, en la fase de grupos de la Copa Libertadores. El encuentro va a las 18.00 en el estadio Centenario y los detalles del evento ya están confirmados.

El negriazul llega de dos derrotas en fila, con la salvedad de que en el último juego, ante Cerro Largo, faltaron algunas piezas fundamentales porque limpiaron las tarjetas amarillas frente a Juventud de Las Piedras, en la penúltima fecha, para llegar sin inconvenientes de suspensión a este partido clave.

Ante el arachán, en una noche lluviosa en Melo, Kevin Amaro sintió una dolencia muscular y el cuerpo técnico decidió sacarlo, pese a que el equipo terminó jugando con uno menos. La lesión no le permitió al lateral viajar a los amistosos de la selección uruguaya.

Amaro tiene una distensión, pero en Liverpool hay optimismo en cuanto a que pueda estar a la orden para ser titular. En caso de que no llegue, su lugar en el lateral derecho lo ocupará Facundo Perdomo.

Si bien Joaquín Papa probó alguna variante en la mitad de la cancha, con Franco Catarozzi por Lucas Acosta, la oncena negriazul para el próximo domingo está encaminada. El elenco de Belvedere comenzará con: Sebastián Lentinelly; Amaro o Perdomo, Martín Rea, Enzo Castillo, Lucas Suárez; Martín Rabuñal, Gonzalo Nápoli, Acosta; Manuel Castro, Nicolás Vallejo y Abel Hernández.

Abel Hernández: el goleador y el que más minutos jugó

Abel Hernández venía de temporadas plagadas de lesiones, tanto en Peñarol como en Rosario Central. Desde que llegó a Liverpool fue trabajando desde lo físico y, a sus 35 años, tuvo una temporada con números soñados.

Además de ser el goleador de Liverpool con 25 goles, es el jugador que más partidos jugó de titular, con 38 partidos, y el que disputó más minutos: 2.948.