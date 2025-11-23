La celeste enfrentará el jueves a la selección panameña y la recibirá el domingo en el Antel Arena.

Gerardo Jauri dio a conocer los 12 jugadores citados para la primera doble fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2027. La celeste chocará de local y visitante ante Panamá. El jueves a las 22.40 será visitante en la capital del país centroamericano y el domingo a las 21.40, en el Antel Arena, será el segundo encuentro.

En esta ocasión no estará Bruno Fitipaldo; el capitán va a ser padre y había anunciado con anterioridad que no iba a estar disponible para esta doble fecha, algo consensuado con el cuerpo técnico. Agustín Ubal, quien se bajó de la convocatoria para la Americup unos días antes de la competencia, tampoco fue citado.

Respecto de la nómina final del torneo continental, faltarán Emiliano Serres y Pablo Gómez, jugadores de Peñarol y Nacional, respectivamente, que están transitando distintas lesiones y no llegarán desde lo sanitario para estar disponibles.

En contrapartida, volverán Nicola Pomoli y Martín Rojas, quienes no pudieron participar de la Americup por lesión. También se sumará el joven Joaquín Taboada, hijo de Emilio, que con 18 años la está rompiendo en el San Pablo Burgos, de España. Ya había participado de entrenamientos con la selección mayor como invitado, pero ahora será parte del grupo final.

Además de Taboada, desde el exterior se sumarán Lucas Capalbo, de Fibwi Palma, y Joaquín Rodríguez, de Zaragoza, ambos equipos del básquetbol español. Los otros nueve basquetbolistas militan en la Liga Uruguaya y comenzaron los entrenamientos el viernes pasado, en el gimnasio de Guruyú Waston, ubicado en la Ciudad Vieja.

El plantel de la selección uruguaya viajó el domingo y estará llegando en la tarde panameña, se hospedará en el Hotel Crowne Plaza. A partir del lunes entrenará en el país centroamericano.