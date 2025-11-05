La iniciativa del club tricolor tiene el apoyo del plantel principal.

Días pasados se supo del precio de las entradas que Defensor Sporting fijó de cara a la última fecha, donde recibirá a Nacional en el estadio Franzini. Desde que el violeta anunció la venta de entradas, en Nacional hubo un descontento generalizado: sus hinchas deben pagar 1.980 pesos por su entrada o 1.150 pesos si son socios. Además, el elenco del Parque Rodó sólo otorgará 2.000 entradas.

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, fue uno de los más enérgicos a la hora de quejarse por el valor de las localidades. Dijo, entre otras cosas, que había “un acuerdo con la anterior directiva de Defensor Sp. –generales a 750 pesos, socios a 450 pesos– que no se cumplió”.

Tras esto, este miércoles la Comisión Directiva de los tricolores anunció en sus redes sociales que devolverá 450 pesos por cada entrada de sus socios. “El Club Nacional de Football informa a sus socios que, ante los precios excesivos fijados por Defensor Sporting para el partido del próximo domingo, la Comisión Directiva resolvió de manera extraordinaria devolver $ 450 por cada entrada adquirida por nuestros socios”, reza el comunicado, y especifica que el reintegro “se acreditará automáticamente en las próximos cuotas sociales”.

La iniciativa, a su vez, fue acompañada por el plantel principal de Nacional, cuyos integrantes colaborarán para asumir el costo de las devoluciones. “Esta decisión refleja el compromiso del Club con su gente y es acompañada por el plantel principal, que asumirá el 50% del reintegro como muestra de apoyo y unidad en este tramo decisivo del Campeonato”, expusieron desde el club.

Defensor-Nacional está fijado para el domingo a las 16.30, el mismo horario en el que jugarán Montevideo City Torque con Peñarol –en el estadio Centenario– y Juventud con Progreso –en el estadio Artigas de Las Piedras–. Los partidos son al mismo tiempo por doble razón: primero, porque Nacional y Peñarol compiten por la tabla anual –el bolso le lleva tres puntos al carbonero–; segundo, porque Juventud y Defensor luchan por el cuarto puesto de la tabla acumulada, lugar que llevará a quien lo gane a la Libertadores, mientras que quien quede quinto irá a la Sudamericana. En estos momentos ambos están igualados en 60 puntos y los pedrenses tienen un leve saldo favorable: +6 de diferencia de goles, contra +4 de Defensor.