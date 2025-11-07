Peñarol contra All Boys durante la semifinal de la Copa Libertadores de futsal femenino, el 7 de noviembre, en Luque. Foto: Conmebol

All Boys, de Argentina, venció 3-2 a las carboneras y es finalista.

En semifinales se terminó el sueño de Peñarol en la Copa Libertadores de futsal femenino. El equipo que dirige Andrés Izquierdo sufrió en el duelo ante All Boys, últimas campeonas en Argentina y debutantes en el torneo continental; aunque descontó dos veces, no pudo torcer el resultado y cayó 3-2.

Peñarol, que formó con Milena Alves, Mariana Crocano, María Clara, Shamila González y María Lima –autora de los dos goles carboneros–, había clasificado a semifinales tras terminar primero e invicto en el grupo A, con tres victorias y un empate ante Universidad de Chile. El otro equipo invicto del torneo, pero en el grupo B, fue el brasileño Taboão Magnus, principal candidato al título, que cerró esa primera fase con puntaje perfecto y un saldo de goles de +23.

El equipo bonaerense de Floresta llegó a este duelo ante Peñarol como segundo del grupo B; en la otra semifinal, Taboão Magnus se mide ante el segundo del grupo A, el equipo paraguayo Sport Colonial.

Luciana Natta, figura de la selección argentina de futsal y pieza clave de All Boys, abrió la cuenta con una excelente definición picadita por encima de la arquera carbonera Milena Alves. Priscila González aumentó la diferencia ya en el segundo tiempo, y un par de minutos más tarde María Lima descontó para Peñarol. Pero Natta, ahora de penal, concretó su doblete personal para ampliar otra vez la ventaja, por lo que al carbonero no le alcanzó con el segundo tanto de Lima, ya sobre el final.

Peñarol jugará por el tercer puesto este sábado a las 15.00. Podría repetir rival ante Sport Colonial, al que venció 6-1 en la fase de grupos.

La Copa Libertadores de futsal femenino se disputa desde 2013 y, hasta esta edición –la décima; en 2020 y 2021 no se jugó por la pandemia– siempre tuvo campeonas brasileñas. De hecho, Taboão Magnus, probable finalista, podría convertirse en el primer bicampeón del torneo tras su coronación en 2022, cuando le ganó la final a San Lorenzo.