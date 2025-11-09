Juventud de Las Piedras clasificó a la Libertadores, mientras que Montevideo City Torque se metió en la Sudamericana; el próximo fin de semana jugarán Peñarol y Liverpool para llegar a la definición con el tricolor.

Llegó el final del Clausura y, con eso, terminó la fase regular del Campeonato Uruguayo. Ahora se viene la definición: Liverpool, campeón del Apertura, va con Peñarol, ganador del Clausura, y el triunfador del encuentro único enfrentará una serie con Nacional, el mejor de la anual.

A la cancha

Nacional empató 1-1 con Defensor Sporting y aseguró la tabla anual, pese a no jugar bien y volver a terminar un partido sin los tres puntos. El gol de Nicolás López rescató al equipo de Jadson Viera, que había comenzado perdiendo con un golazo de José Álvarez. El violeta deberá conformarse con la Copa Sudamericana.

Peñarol venció 2-0 a Montevideo City Torque, pero no le alcanzó. Diego Aguirre puso un equipo con muchas variantes teniendo en cuenta los suspendidos y algún futbolista tocado que prefirió no arriesgar. Eduardo Agüero, en contra, puso el primero para el carbonero tras buen desborde de Gastón Silva, mientras que Matías Arezo lo liquidó en el segundo tiempo.

Las Piedras y su Libertadores

Juventud de Las Piedras empató 1-1 con Progreso en el Parque Artigas y clasificó a la Copa Libertadores, superando a Defensor Sporting por diferencia de goles. Los de La Teja comenzaron ganando con un golazo de Gonzalo Silva tras una enorme jugada colectiva. En el segundo tiempo lo igualó Rodrigo Chagas con un remate cruzado; el volante hizo tres goles en la temporada, dos de ellos fueron al aurirrojo tejano.

El resto de la fecha

El viernes se abrió la fecha con dos encuentros, Racing venció 2-0 al descendido Miramar Misiones; el cebrita se quedó con diez a los cuatro minutos por expulsión de Axel Pandiani. Esteban da Silva y Facundo González, de penal, convirtieron para los de Sayago.

Cerro Largo, con idéntico marcador, venció a Liverpool en Melo, bajo una lluvia copiosa. Sebastián Assis anotó el primero y el segundo fue de arco a arco, de Gino Santilli, que pegó un pelotazo que Nicolás Cabral no rechazó y le pasó por arriba a Sebastián Lentinelly. El arachán necesitaba una derrota por seis goles de Montevideo City Torque, una quimera; los de Danielo Núñez se quedaron sin torneo internacional.

El sábado Danubio superó 2-0 al descendido Plaza Colonia con goles de Mateo Peralta y Enrique Femia; el franjeado sumó puntos valiosos para el descenso, al igual que Cerro, que se despidió con empate sin tantos ante Boston River el domingo de mañana.

La otra cara de la moneda fue Wanderers, que perdió 4-0 con River en el Parque Viera. El darsenero bajó, pero sumó 11 de los últimos 15 puntos, los que jugó ya descendido. Agustín Vera anotó un doblete, Dylan Gissi el tercero e Inti López completó la goleada. Pudieron ser más. El bohemio arrancará muy complicado en la fatídica.

Evaluación final

Los clasificados a la Libertadores son Peñarol, Nacional, Liverpool y Juventud de Las Piedras. En la Sudamericana se metieron Defensor Sporting, Boston River, Racing y Montevideo City Torque. Miramar Misiones, Plaza Colonia y River Plate perdieron la categoría.

.