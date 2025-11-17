Atenas y Deportivo Maldonado jugarán ida y vuelta en el Campus de Maldonado.

El próximo sábado a las 18.00 se jugará la primera final de los playoff de la segunda división profesional. El partido a disputarse en el estadio Domingo Burgueño Miguel, alias el Campus de Maldonado, enfrentará en una especie de clásico a Deportivo Maldonado y Atenas, quienes eliminaron a Colón y Tacuarembó respectivamente. Fernandinos y carolinos definirán quién acompañará al pionero Albion, campeón de la divisional, y Central Español, que ascendió directo como segundo.

En el orden de lo administrativo, ya que ambos equipos hicieron de locatario durante toda la temporada en el Campus, Deportivo Maldonado será local en el primer juego y Atenas de San Carlos, en la revancha. Esa revancha, final de las finales, no tendrá ventaja deportiva, por lo que en caso de empate habrá alargue y penales.

Maximiliano Noble, máximo artillero del Depor, de tiro penal, le dio el tanto que necesitaba su equipo para doblegar la ventaja deportiva del empate que poseía Colón por haber quedado mejor posicionado en la tabla general. De esta manera, Deportivo estira la posibilidad de volver a Primera a un año de haber descendido y luego de varias temporadas en el círculo de privilegio. Atenas, por su parte, que tiene una de sus figuras en Diego Vera, y que superó más de un obstáculo en el camino, clasificó por ventaja deportiva sobre Tacuarembó luego del empate 2-2 que consiguió en la agonía del partido.

Los vecinos del departamento se enfrentaron dos veces en la temporada. En la primera ocasión fue empate 1-1, mientras que en la segunda el ganador fue Atenas, quien se impuso 1-0.