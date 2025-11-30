Luis Suárez, de Inter Miami, antes de la final de la Conferencia Este de la Audi MLS Cup 2025 entre Inter Miami CF y New York City FC, en el Chase Stadium, el 29 de noviembre, en Fort Lauderdale, Florida.

Inter Miami y Vancouver Whitecaps jugarán por el título el sábado 6 de diciembre.

El fin de semana que viene se cerrará una temporada más de la Major League Soccer, principal torneo de fútbol de Estados Unidos. Como se suele hacer en las ligas del país estadounidense, la definición será entre el campeón de una conferencia ante el ganador de la otra, en este caso, oeste contra este. En ambos habrá uruguayos.

Por un lado, estará Vancouver Whitecaps y, en el otro rincón, Inter Miami. Será una final inédita y representará la primera vez para quien salga campeón, más allá de que los Whitecaps tienen un título en 1979, previo a la MLS, cuando la liga se llamaba North American Soccer League.

A propósito de los Whitecaps, ahí estará Mathias Laborda. El zaguero ex Nacional es clave en la última zona de los canadienses, figura del equipo en los playoffs, no sólo por su solvencia defensiva, sino porque ha sumado goles, como el que hizo en la semifinal. Whitecaps llega a la final tras ganarle 3-1 al San Diego FC, encuentro donde el fraybentino fue titular y disputó todo el partido.

El Inter es el de Luis Suárez y Maximiliano Falcón. Llegan a la definición tras golear 5-1 al New York City FC, donde curiosamente no hicieron goles ni Suárez ni Lionel Messi. El destacado fue el argentino Tadeo Allede, que metió tres. En dicho partido Falcón entró desde el vamos y jugó todo el partido, mientras que Suárez fue suplente y recién ingresó a los 82.

La final será el sábado 6 a las 16.30 de nuestros relojes en el Chase Stadium, casa de Inter Miami.