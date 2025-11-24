La celeste femenina enfrentará a Paraguay en Asunción y a Ecuador en Montevideo por las eliminatorias al Mundial del 2027; el colectivo Guinda convocó a ver el partido de visitante en pantalla gigante.

Este lunes se puso en marcha el camino de la selección uruguaya femenina de cara a la segunda doble fecha FIFA de la Liga de Naciones. Uruguay, que tuvo libre en la primera fecha y en la segunda igualó con Argentina en el Centenario ante un hermoso marco de público, enfrentará a Paraguay el viernes 28 en tierras guaraníes y el martes 2 de diciembre recibirá a Ecuador en el Parque Viera de Montevideo.

La celeste, dirigida por Ariel Longo, entrenó el lunes con 20 de las 23 futbolistas que integran la convocatoria. Las novedades pasaron por la citación de Agustina Gómez, goleadora del negriazul, así como por los regresos de Ximena Velazco y Esperanza Pizarro.

El entrenamiento fue en el Complejo Celeste, situación que se repetirá martes y miércoles, pero con plantel completo. El jueves partirán por la mañana, a las 8.50, hacia Paraguay, donde uruguayas y guaraníes se enfrentarán en el estadio La Huerta a las 20.00, partido que podrá seguirse por AUFTV. Tras el cruce volverán a Montevideo y el sábado entrenarán nuevamente en el Celeste. El lunes las celestes ensayan en el Viera, donde el martes recibirán a Ecuador.

El torneo por primera vez otorga dos cupos directos al Mundial de Brasil 2027 y dos cupos para la repesca mundial. Funciona como las Eliminatorias y las clasificaciones no dependen tan sólo de la Copa América, como de costumbre. Para el encuentro frente a Ecuador, las entradas ya están a la venta, con un precio de $190 a través de AUF Tickets; menores de 12 años entran gratis.

El colectivo Guinda organiza ZONA para alentar a la celeste

“Este viernes 28 de noviembre a las 18.30 nos vemos en Guinda!”, dice la convocatoria del colectivo Guinda, “para alentar a la Celeste como se merece”. La iniciativa surge para alentar a Uruguay en el camino de clasificación por eliminatorias para el Mundial de fútbol femenino del 2027.

“Por primera vez en la historia, el Mundial de Fútbol Femenino tendrá eliminatorias propias en Sudamérica. Hasta ahora, todo se definía en la Copa América. Hoy empieza una nueva era para nuestras jugadoras y para Uruguay”, dice el texto convocante para la Avenida Millán 3872, donde se ubican las canchas de Guinda.

Habrá pantalla gigante para ver el partido, periodistas y comentaristas, transmisiones vía streaming, Fan Zone y Gastronomía. Anuncian además que conformarán el evento parte de los planteles de Primera División del fútbol uruguayo, formativas, AUFI, fútbol playa y futsal. “La invitación es a caer con tu camiseta, o como gustes, pero estar. Queremos la cancha llena de colores. Queremos presencia. Queremos fútbol”, concluyen.