Federico Valverde, Nicolás de la Cruz, de Uruguay, Darwin Núñez, en el Partido debut de la selección de Uruguay ante Chile por las Eliminatorias para el Mundial 2026, en el Estadio Centenario.

La celeste nunca perdió con España ni Arabia Saudita, chocará con Cabo Verde por primera vez.

Se realizó el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 y Uruguay salió bien parado, chocará ante Arabia Saudita, Cabo Verde y España.

Antecedentes positivos

Uruguay enfrentó dos veces a España en la historia mundiales. La primera vez fue el 9 de julio de 1950, en el marco de la fase final del campeonato en el que la celeste logró su último campeonato. Alcides Ghiggia abrió la cuenta a los 29 minutos, pero Estanislao Basora puso dos goles casi consecutivos para dar vuelta el marcador; en la recta final lo volvió a igualar Obdulio Varela, el negro jefe, para decretar el 2-2 final. Ese punto le permitió a los uruguayos llegar a la última fecha con chances de levantar el trofeo Jules Rimet en caso de vencer a Brasil en Maracaná, el resto es historia.

El segundo choque fue el 13 de junio de 1990, en Italia, fue empate 0-0 en la recordada jornada donde Ruben Sosa falló un penal. De todas formas, el punto sirvió para clasificar con el agónico gol de Daniel Fonseca ante Corea del Sur en la última fecha.

Si bien en mundiales Uruguay nunca perdió con España, la realidad es que tampoco le ganó en diez encuentros de mayores; hubo cinco empates y la misma cantidad de triunfos españoles. Marcelo Bielsa, dirigiendo a Chile, lo superó 2-0 en Brasil 2014.

Ante Arabia Saudita solamente hay un antecedente mundialista, fue la segunda fecha del grupo A del Mundial de Rusia 2018. En Rostov del Don la celeste se impuso 1-0 con gol de Luis Suárez.

José María Giménez, Guillermo Varela y Rodrigo Bentancur fueron titulares en esa jornada y seguramente repitan en la nómina final de Marcelo Bielsa. A los 82 minutos ingresó Naithan Nández mientras que Giorgian De Arrascaeta estuvo en el banco pero no tuvo participación.

Cabo Verde jugará el Mundial por primera vez, nunca antes enfrentó a la celeste.