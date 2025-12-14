El tricolor se impuso 75-63 en Paysandú en un partido donde defendió perfecto; el lunes jugará con Obras Sanitarias.

Nacional tenía que bailar con la más fea y la sacó con creces: triunfó 75-63 ante Flamengo, en el debut de la Basketball Champions Leagues Américas (BCLA)que tiene la disputa del primer triangular en Paysandú.

Desde el inicio, el equipo dirigido por Álvaro Ponce marcó la cancha desde la defensa, tapando todas las vías de gol de uno de los equipos de mayor poderío en el continente. Dejar a Flamengo en 63 puntos es un triunfo en sí mismo y un objetivo primario que se volvió fundamental para concretar la victoria.

El entrenador tricolor extendió la rotación del plantel, siempre fue un equipo intenso, que tuvo como estrategia cambiar de hombre en las cortinas directas, pese a que un jugador de mayor talla quedara con un chico habilidoso. Hubo atrapes sobre el final de la posesión, ayudas permanentes y rotaciones perfectas. Todos los jugadores que vieron acción dieron el tono defensivo necesario para desafiar a la lógica.

Ofensivamente no fue un gran partido de Nacional. Alimentarse de los puntos de contraataque fue una opción, algo que este equipo suele hacer a la perfección, más cuando tiene noches donde genera unidades de ataque rápido desde su buena defensa. Tuvo el agregado del dominio del rebote de ataque y anotar de segundas opciones, y Connor Zinaich fue el estandarte con 21 tantos, muchas veces haciendo valer su calidad individual cuando no había fluidez colectiva.

El tricolor llegó a estar 18 puntos arriba, pero faltando poco más de dos minutos para el final, Flamengo se puso a dos con un inicio de reacción de Alex Negrete y la mano en llamas de Shaquille Johnson. En las ofensivas cumbres, hubo un triple vital de Luciano Parodi y un doble con falta de James Feldaine que frenaron el chaparrón.

La victoria de Nacional es clave por el logro en sí pero también por la buena diferencia, que puede ser clave al término del grupo para definir una posición final. El lunes, el tricolor va contra Obras Sanitarias, a las 21.10 en Paysandú.

Aguada sin triunfos

Aguada arrancó perdiendo feo con Boca Juniors y en su segunda presentación cayó ante Minas Tenis, de Brasil. Mejoró desde el rendimiento ante el líder de la liga brasileña pero no pudo en el resultado, lo que lo deja absolutamente complicado en sus aspiraciones de avanzar de fase ya que perdió los dos partidos que jugó como locatario y deberá apelar a recuperar afuera lo que no pudo hacer en Uruguay.

Minas Tenis es líder con dos triunfos, Boca Juniors tiene uno y Aguada cierra sin victorias. Vale recordar que pasan los dos mejores a cuartos de final y que, en total, son seis partidos; se juega un triangular en cada país.

El rojiverde confirmó el retorno a la institución del dominicano Luis Santos, que fue cortado en Regatas Corrientes, de Argentina. Vuelve al club con el que fue campeón. Se sumará a Donald Sims y Earl Clark para la Liga Uruguaya mientras que Miguel Simón se mantendrá exclusivamente para el torneo internacional.