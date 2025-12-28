Mohamed Salah, de Egipto, durante el encuentro con Sudáfrica por la Copa Africana, el 26 de diciembre en el estadio Adrar, en Agadir.

Al término de la segunda fecha de la fase de grupos, solamente hay tres selecciones con pasaje confirmado a la segunda ronda.

Continúa la disputa de la Copa Africana, que comenzó el 21 de diciembre y se extenderá hasta el 18 de enero. Marruecos es la sede de la competencia, en la que no todas las selecciones pueden afrontar con todo su potencial porque muchos de los mejores jugadores no fueron prestados por sus clubes.

Egipto fue el primer clasificado a octavos de final; venció 1-0 a Sudáfrica con gol de su estrella, Mohamed Salah, de penal. Los egipcios jugaron todo el segundo tiempo con uno menos.

Nigeria, que no clasificó al Mundial 2026, busca este torneo como revancha. En un partidazo, le ganó 3-2 a Túnez y sacó boleto para la segunda fase. Los verdes estaban tres goles arriba, pero en los últimos 15 minutos hubo dos goles tunecinos que le pusieron incertidumbre al encuentro que, hasta ahora, fue el mejor del torneo.

Argelia no luce pero gana y, sin tanta luminaria, ya está en octavos de final. Le ganó 1-0 a Burkina Faso con gol de penal de Riyad Mahrez, quien supo brillar en Manchester City y ahora juega en Al-Ahly. El volante ofensivo es el goleador de la competencia hasta el momento, con tres tantos.

Son seis grupos de cuatro selecciones, los dos mejores de cada zona avanzarán a octavos de final junto con los cuatro mejores terceros. El formato marca que las selecciones que tienen 4 puntos, como Marruecos, Senegal, Congo, Camerún y Costa de Marfil, están muy cerca de acceder a la siguiente ronda.

El susto de la copa

En el triunfo 1-0 de Sudán sobre Guinea Ecuatorial se vivió un momento tenso cuando Monged Elneel, golero del ganador, se desplomó en el campo de juego sobre el final del primer tiempo. Recibió atención inmediata y lo que parecía grave se solucionó rápido; en principio sólo fue un desmayo y los médicos le permitieron seguir jugando.

La última fecha

Entre lunes y miércoles, con la sidra y el pan dulce, se disputará la última fecha de la fase de grupos de la Copa Africana, en la que quedarán definidos los clasificados a la segunda fase. Los encuentros de cada grupo se jugarán a la misma hora para evitar ventajas. El sábado 3 de enero comenzarán los octavos de final.