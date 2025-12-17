El equipo parisino derrotó al Flamengo de los uruguayos en la tanda de penales, donde anotó Nicolás de la Cruz y el arquero Matvei Safonov se convirtió en excelsa figura.

El PSG, campeón de la UEFA Champions League 2024-2025, se proclamó campeón de la Copa Intercontinental 2025 al ganarle a Flamengo, campeón de la Copa Libertadores, por penales en el Ahmad bin Ali Stadium de Qatar. De esta manera, el equipo parisino consiguió este logro por primera vez en su historia.

Con algunas distancias que salvar, Nacional y Peñarol ganaron seis veces (tres cada uno) este título; el manya en 1961, 1966, 1982 y Nacional en 1971, 1980 y 1988. El partido duró 120 minutos gracias al alargue provocado por el persistente empate. Pero desde el inicio se pelotearon. Vitinha tiró un centro pasado para que João Neves provoque el primer suspiro de la tarde, el PSG marcaba presencia.

Kang-in Lee probó de lejos al arquero argentino Agustín Rossi, que respondió con seguridad. Incluso antes de los diez minutos de juego, Fabián Ruiz marcó para el equipo francés, pero el tanto fue anulado porque antes había sido tiro de esquina.

Antes de llegar a esta instancia, Flamengo debió vencer a Cruz Azul de México y a Piramides de Egipto, mientras el equipo dirigido por Luis Enrique sólo jugó la final. Tuvo los 90 minutos a Guillermo Varela de impecable labor en el lateral derecho y en sus aportes defensivos y ofensivos; y también arrancó de titular y jugó hasta el minuto 75 su máximo crack Giorgian de Arrascaeta, a quien le cometieron el penal que provocó el empate de los cariocas.

Nicolás de la Cruz ingresó justamente en los últimos 15 de los 90’, con gran acierto en la mediacancha. Además, por si fuera poco, anotó el único penal convertido en la tanda de definición por parte de Flamengo.

El equipo brasileño respondió por el chileno Erick Pulgar, pero el arquero ruso Matvei Safonov empezaba a convertirse en figura. Fue a los 37 minutos cuando el equipo europeo abrió el marcador. Desiré Doué tiró un pase de billar que alcanzó a desviar Rossi, pero no hizo más que favorecer la llegada del giorgiano Khvicha Kvaratskhelia para marcar la apertura. Flamengo contestó, como casi siempre desde hace tiempo, de los pies del uruguayo Giorgian de Arrascaeta.

El nacido en Nuevo Berlín envió un centro medido para Leo Pereira que conectó y pasó cerca. Entrado el segundo tiempo, fue sobre De Arrascaeta la falta de Marquinhos en el área que provocó el penal cobrado a instancias del VAR por el árbitro marroquí Ismail Elfath. Jorginho fue el encargado de cambiarlo por gol.

Sobre el final del tiempo reglamentario, y durante el alargue, el triunfo pudo ser para cualquiera. Primero fue Pedro, sobre el final del partido, quien se lo perdió tras una gran jugada del ecuatoriano Gonzalo Plata. Luego, tras una salida en falso de Rossi, el premiado Dembélé habilitó a Marquinhos, que se lo perdió con el arco solo. El arquero argentino fue el responsable de estirar el empate hacia los penales en el alargue, pero el arquero ruso en los penales se lució. Rossi se quedó durante el juego adicionado, con las intenciones de João Neves y Nuno Mendes. Quentin Ndjantou, Dembélé y Bradley Barcola probaron batirlo sin suerte desde lejos.

El ruso Safonov

En los penales, Nicolás de la Cruz pateó el primero para Flamengo y convirtió, toda una reivindicación. Vitinha hizo lo propio para el PSG. Matvei Safonov le atajó a Saúl y Ousmane Dembélé pateó desviado, arriba del travesaño.

El golero ruso del PSG también le atajó a Pedro, aunque fue protestado por no tener el pie sobre la línea. Nuno Mendes puso arriba al equipo francés y Léo Pereira pateó al medio, donde estaba Safonov, que atajaba su tercer penal seguido. El argentino Agustín Rossi estiró la esperanza para el equipo brasileño cuando le tapó el suyo de manera magistral a Bradley Barcola, pero era la noche del ruso, y Safonov atajó su cuarto penal, en este caso a Luiz Araujo, para darle la copa al PSG de Luis Enrique.