Osmani Dembelé durante un entrenamiento del París Saint Germain, en el estadio Ahmad bin Ali en Al-Rayyan, a las afueras de Doha.

Los y las mejores futbolistas ganaron el The Best 2025.

El francés Ousmane Dembélé, ganó el Premio The Best, con el que la FIFA reconoce al mejor jugador del año, durante la gala realizada en Doha, Catar. Dembelé, que también había ganado el Balón de Oro en París unas semanas atrás, superó en las votaciones al también francés y delantero del Real Madrid Kylian Mbappé y al español Lamine Yamal, atacante del FC Barcelona.

Luis Enrique, ganador de un triplete con el PSG y que dio al club su primera Champions, fue reconocido por amplísima mayoría de puntos recogidos en votos como el mejor técnico, superando al técnico alemán del FC Barcelona, Hansi Flick, y al neerlandés Arne Slot, al mando del Liverpool.

El italiano Gianluigi Donnarumma, que se unió al Manchester City a principios de este año, fue nombrado el mejor golero de la FIFA 2025 por sus actuaciones con su exclub, el Paris Saint-Germain, en el que realizó una serie de atajadas decisivas durante la campaña cargada de trofeos de los gigantes parisinos. O sea, los tres ganadores lo fueron, principalmente, por sus participaciones en la primera conquista continental del PSG.

Votos desde acá

El galardón de la FIFA es el corolario de las votaciones de los capitanes y entrenadores de todas las selecciones nacionales de cada una de las federaciones afiliadas a la FIFA en los cinco continentes, a los que se suma un periodista especializado por país.

Este año los votos uruguayos del The Best Masculino fueron de Marcelo Bielsa, el técnico celeste, José María Giménez, capitán de la selección, y nuestro compañero de tareas Rómulo Martínez Chenlo, que desde hace años es elegido por la FIFA como el votante uruguayo por la prensa.

Cada técnico, capitán y periodista vota a tres jugadores de una lista confeccionada por un panel de futbolistas, que en este caso fueron Gareth Bale (Gales), Marcel Desailly (Francia), Dunga (Brasil), Essam El Hadary (Egipto), Cobi Jones (USA), Paolo Maldini (Italia), Ryan Nelsen (Nueva Zelanda). Javier Pastore (Argentina), Pepe (Portugal) y Mark Schwarzer (Australia). Cada voto otorga cinco puntos al primer clasificado, tres al segundo y uno al tercero.

Este año de los votos uruguayos sólo Josema, que participó en rol de capitán, le dio los 5 puntos a Dembelé como mejor futbolista del año. El zaguero además votó a Vitinha y a Raphinha. Marcelo Bielsa también votó a un francés, pero fue a Kylian Mbappé, a quien le dio las cinco unidades principales; en segundo lugar, fue por Raphinha, mientras que a Pedri lo votó en tercer lugar. Chenlo, el periodista elegido por FIFA, votó al español Lamine Yamal en primer lugar, al portugués Vitinha y al gran lateral marroquí Hakimi. Vitinha fue el único que se repitió en los votos que representaban a Uruguay.

También se votó el mejor once posible entre los seleccionados para el premio y quedó con Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain, ahora Manchester City/Italia), Achraf Hakimi (París Saint-Germain/Marruecos), Willian Pacho (París Saint-Germain/Ecuador), Virgil van Dijk (Liverpool/Países Bajos), Nuno Mendes (París Saint-Germain/Portugal), Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra), Pedri (Barcelona/España), Vitinha (París Saint-Germain/Portugal), Cole Palmer (Chelsea/Inglaterra), Lamine Yamal (Barcelona/España), Ousmane Dembélé (París Saint-Germain/Francia).

En la elección del mejor gol del año, con voto popular, el argentino Santiago Montiel se llevó el Puskas con su golazo de chilena de afuera del área al jugar para Independiente ante Independiente Rivadavia de Mendoza. A los electores les gustan los goles de chilena: de los últimos once años, fueron elegidas como mejor gol del mundo anotaciones de chilena.

La mejor

La española Aitana Bonmatí logró de manera histórica su tercera victoria consecutiva. La mediocampista del Barcelona fue nombrada Mejor Jugadora de la FIFA tras otro año destacado para su club y su selección, convirtiéndose en la primera futbolista en ganar tres títulos consecutivos. Ariel Longo, el técnico uruguayo, votó a Aitana Bonmatí, Lucy Bronze y Mariona Caldentey. Pamela González, la capitana y crack celeste, dio sus votos a las españolas Claudia Pina, Patri Guijarro y Alexia Putellas. La periodista Fiorella Rodríguez, que también pasó por las páginas de la diaria, eligió como la mejor a Aitana Bonmatí, en segundo lugar, a Lauren James, y tercera, Alexia Putellas.

La neerlandesa Sarina Wiegman fue nombrada la mejor entrenadora de la FIFA para 2025 después de llevar a Inglaterra a su segundo título consecutivo de la Eurocopa Femenina de la UEFA. Para Sarina también fue su tercera premiación en The Best, después de haber ganado en 2017 y 2023.

El equipo ideal quedó conformado con Hannah Hampton, (Chelsea/Inglaterra), Irene Paredes (Barcelona/España), Lucy Bronze (Chelsea/Inglaterra), Ona Batlle (Barcelona/España), Leah Williamson (Arsenal/Inglaterra), Aitana Bonmatí (Barcelona/España), Claudia Pina (Barcelona/España), Patri Guijarro (Barcelona/España), Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra), Alexia Putellas (Barcelona/España), y Mariona Caldentey (Arsenal/España).