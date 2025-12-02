Está acordada la llegada de Román Cuello al equipo de Punta Carretas; Esteban Conde es candidato en Albion tras la salida de Joaquín Boghossian.

Defensor Sporting tiene encaminado el nuevo director técnico tras la salida de Ignacio Ithurralde. Ya hay acuerdo de palabra con Román Cuello, y para oficializarlo se deberá concretar la libertad del entrenador saliente. El exdelantero tuvo un pasaje por el equipo de Punta Carretas en su etapa de jugador, en 2006, pero apenas estuvo seis meses vistiendo la casaca violeta.

Como asistente técnico trabajó junto con Fernando Curutchet en la recordada campaña en la que el violeta fue semifinalista de la Copa Libertadores, en la mejor campaña internacional de su historia.

Viene de trabajar como asistente de Alexander Medina en Talleres de Córdoba. Lo último como director técnico fue en Temuco, de Chile, donde estuvo hasta mayo de 2024. En Uruguay dirigió a Wanderers, Liverpool y Montevideo City Torque.

Lucas Machado, José Pepe Álvarez, Nahuel Furtado, Juan Viacava y Rodrigo Dudok son los futbolistas que terminan su contrato.

Albion tiene que cambiar de entrenador por fuerza mayor

Albion era uno de los 11 equipos de primera división que iban a mantener a su entrenador para 2026. Por motivos de salud, Joaquín Boghossian dejará de ser el director técnico del primer equipo, aunque es muy probable que continúe en la institución desde otro rol.

El pionero salió al mercado y existieron contactos con Esteban Conde, que trabajó en Danubio como entrenador principal y acompañó a Martín Lasarte en el cuerpo técnico de Nacional. Los próximos días serán clave para continuar avanzando en los detalles para finiquitar la negociación.

Cuando Defensor Sporting y Albion cierren sus entrenadores, los equipos que van a quedar a la espera de confirmaciones de cuerpos técnicos son Liverpool, Cerro, Danubio y Wanderers.