Giorgian de Arrascaeta fue el que más partidos jugó y el que tuvo mejor 2025 de los jugadores que parecen tener el lugar asegurado en el Mundial 2026.

El 2026 será un año de Mundial. El presente de la selección uruguaya no terminó siendo bueno y tampoco el de la mayoría de los futbolistas importantes. Más allá de las valoraciones subjetivas sobre la actualidad de los jugadores celestes, los números vienen en declive para muchas de las figuras. Marcelo Bielsa podrá llevar hasta 26 jugadores en el plantel. Si todos están en condiciones sanitarias adecuadas, serán pocos los lugares a definir por el entrenador rosarino.

Irregularidad en el arco

Si bien en los últimos días se habló mucho de Fernando Muslera, con gran presente en Estudiantes de La Plata, donde ganó dos títulos, parece estar definido quiénes serán los tres goleros celestes en el Mundial 2026.

Sergio Rochet, habitual titular, tuvo un año repleto de lesiones, comenzó con problemas en la rodilla, luego se fracturó la mano y terminó con una lesión en el pie. Apenas disputó 19 partidos, recibió 31 goles y solamente mantuvo tres veces el arco en cero.

En la presente temporada, Franco Israel defendió diez veces el arco de Torino. Venía siendo titular y en los últimos dos encuentros fue suplente. Recibió 18 goles y logró cuatro vallas invictas.

Santiago Mele llegó a Monterrey en junio, previo al Mundial de Clubes. Jugó 15 encuentros, en los que recibió 25 goles y mantuvo cuatro veces el arco en cero. Fue suplente en los últimos cuatro encuentros de la temporada.

Defensores con actualidad dispar

Ronald Araújo volvió a Barcelona luego de su viaje a Israel por temas vinculados a la salud mental. En el elenco blaugrana disputó 15 partidos y anotó 2 goles. No juega desde el 25 de noviembre, en la derrota 3-0 por la Champions League frente a Chelsea.

José María Giménez estuvo ausente desde agosto a octubre debido a una lesión en el muslo, molestia que volvió a tener en diciembre. Apenas jugó 10 partidos en Atlético de Madrid e hizo un solitario gol para vencer en la hora al Inter, de Italia, por la Champions. Le sacaron tres amarillas.

Sebastián Cáceres fue un relojito; jugó 15 encuentros de los 19 posibles en América de México, en todos como titular. Situación similar fue la de Mathías Olivera, que disputó 16 encuentros en Napoli, club que está peleando arriba en la Serie A de Italia; fue un buen año del zurdo surgido en Nacional, que fue campeón del scudetto previo al Mundial de Clubes y de la Copa de Italia en diciembre.

Nicolás Marichal fue quien tuvo más continuidad de los zagueros, con 23 cotejos disputados en Dinamo Moscú, donde convirtió 2 goles y brindó una asistencia. El invierno ruso es cruel, su equipo no juega desde el 6 de diciembre y recién volverá a la actividad en marzo.

En cuanto a los laterales, Joaquín Piquerez cerró un año fantástico en Palmeiras, que incluyó el Mundial de Clubes, la Copa Libertadores, el Brasileirão, la Copa de Brasil y el Campeonato Paulista. Sumó 57 partidos, con 4 goles y 5 asistencias; recibió 5 amarillas y 2 rojas. En total sumó 4.579 minutos en cancha.

El panorama fue totalmente opuesto para Mathías Viña, quien se recuperó de una lesión de ligamentos cruzados, pero apenas jugó 342 minutos, divididos en 10 partidos. Saldrá de Flamengo en busca de mayor participación para llegar con continuidad a la cita mundialista. En algún momento sonó en Nacional, pero era muy lejana la chance de volver al club de sus amores.

Guillermo Varela jugó 51 partidos en Flamengo, con 2 goles y 5 asistencias, en lo que seguramente fue el mejor año de su carrera. Ganó la Copa Libertadores –fue figura en la final– y el Brasileirão.

Marcelo Saracchi, Santiago Mouriño, Kevin Amaro y José Luis Rodríguez también tuvieron participación en la selección mayor, pero en principio no serían considerados por Bielsa en el caso de que todos los anteriores estén a la orden.

Los cracks del medio en mal momento

Desde los inicios de la era de Marcelo Bielsa hasta la finalización de la Copa América, había tres puestos en la mitad de la cancha que se disputaban Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur (ver recuadro), Federico Valverde y Nicolás de la Cruz: siempre que quedaba uno afuera era motivo de polémica. El año de los cuatro futbolistas fue malo, por lo que Giorgian de Arrascaeta se erigió como mejor volante de 2025.

Valverde, en su mayoría como lateral derecho, jugó 22 cotejos y dio 4 asistencias, lejos de su mejor versión en Real Madrid; De la Cruz cerró el año con 34 encuentros disputados pero jugando muy poco en la segunda mitad de año, solamente anotó un gol y no es segura su permanencia en Flamengo.

De Arrascaeta, en cambio, tuvo un 2025 brutal. Jugó 64 partidos –esta cifra lo convierte en el jugador que más encuentros disputó de los habituales en la selección uruguaya–, hizo 25 goles y dio 21 asistencias, además de ser líder de Flamengo, el mejor equipo de América.

Emiliano Martínez sumó 48 partidos y un gol en Palmeiras; le costó afianzarse como titular en un mediocampo de buen nivel. Rodrigo Zalazar, en tanto, lleva 25 partidos esta temporada en Sporting Braga, de Portugal, con 11 goles y 2 asistencias. En diferentes sectores del mediocampo, los dos podrían tener su lugar en la lista definitiva.

Delanteros con poco gol

Rodrigo Aguirre disputó 18 encuentros en América y convirtió 4 goles. Los dos estarán en la nómina definitiva. Si hay un tercer cupo de centrodelantero, el candidato es Federico Viñas, que disputó 15 partidos y apenas anotó un gol para Real Oviedo.

En los extremos la realidad no está tan clara, por los bajos rendimientos y la cantidad de jugadores que probó Bielsa en esos puestos. Desde que comenzó la temporada europea, a mitad de año, Facundo Pellistri solamente disputó siete partidos en Panathinaikos, de Grecia. En los últimos cuatro meses jugó cinco minutos el 9 de noviembre frente a Paok; antes y después tuvo lesiones musculares que le impidieron la continuidad.

Distinta es la realidad de Maximiliano Araújo, que jugó 21 encuentros en el Sporting de Portugal, con 5 goles y una asistencia. En su equipo, generalmente, se desempeña de lateral izquierdo, pero Bielsa lo viene utilizando de puntero.

El floridense Juan Manuel Sanabria es un jugador del riñón del entrenador rosarino. En Atlético San Luis juega de lateral, pero Bielsa también lo colocó de puntero con la celeste. Jugó 16 encuentros en el Apertura mexicano, donde anotó un gol y dio 4 asistencias.

Brian Rodríguez tuvo un gran cierre de 2025: jugó 19 encuentros en América, muchas veces como centrodelantero, anotó 4 goles y brindó 7 asistencias, siendo una de las figuras de su equipo.

Hay tres jugadores que no han tenido tanta participación con la celeste pero pelean su lugar en la lista definitiva; Luciano Rodríguez cambió de equipo a mitad de año y desde que llegó a Neom de Arabia Saudita disputó 8 encuentros oficiales, en los que anotó 2 goles; Facundo Torres cerró un buen 2025, con 10 goles y 6 asistencias en 61 cotejos con la camiseta de Palmeiras; Ignacio Laquintana, por su parte, disputó 34 partidos con 4 goles y 6 asistencias en Red Bull Bragantino.