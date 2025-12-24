La primera emisión del nuevo modelo audiovisual podría ser en la Copa Nacional de Selecciones o en el torneo amistoso de verano entre los clubes de la A.

Por primera vez en la riquísima y largamente centenaria vida de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), ha quedado resuelta de forma íntegra a través de licitación -y con contratos estipulados por cuatro años sin posibilidad de prácticas comerciales inválidas, como la igualación de la mejor oferta-, todos los rubros audiovisuales negociables en el país.

Ya habían quedado definidos semanas atrás los mejores precios adaptados a las exigencias que había propuesto la AUF en el pliego licitatorio, y ahora solo restaba saber qué haría Tenfield con la discutida cláusula de igualación -solo ejecutable en los rubros donde la empresa de Francisco Casal había licitado- en donde no había ganado.

El lunes, en la fecha límite para ejecutar la cláusula de igualación, Tenfield se presentó en la sede de la AUF y oficializó la igualación para quedarse con el streaming -evidentemente su gran objetivo, dado que no fue capaz de hacer una oferta por la televisación por cable- y la producción audiovisual, que se suma y complementa con las ofertas que ya había ganado, la de patrocinios, publicidad y merchandising, y la producción comercial. Si bien también podía, no igualó la oferta para la televisación hacia el exterior, que no parece menor por la cantidad de uruguayos y uruguayas futboleras en la diáspora, que quedará para Team Sport Media y Antel, ni la del mercado de apuestas que la había ganado Mediapro.

Mercado, oferta y demanda

Con Tenfield es con la única empresa con la que se pueden comparar negocios e inversiones precedentes, dado que la empresa que compró los derechos de televisación en 1998 tuvo varias prórrogas y renovaciones anticipadas: en 2003 se extendió hasta 2014, en 2007 hasta 2016, en 2012 hasta 2021, y la última renovación aprobada en 2015 extendió la vigencia hasta fines de 2025. Ahora la empresa sólo se quedará con los nada despreciables derechos de streaming, un poco la forma de ver contemporánea, por lo que pagará US$ 17.500.000 igualando la mejor oferta de Team Click Sports Media - Antel , mientras que le cobrará a la AUF por la producción audiovisual los 6.144.000 dólares que había cotizado La Corte. Casal, ni sus operadores o convencidos seguidores, proyectaban que no se podía pagar más de 30 millones de dólares o menos, porque en julio la AUF emitió un comunicado en el que señalaba “El 30 de junio, Tenfield formalizó una propuesta escrita manteniendo el mismo valor de 25.000.000 dólares anuales para el periodo 2026-2029. Esta incluía algunas condiciones que contravenían disposiciones estatutarias y reglamentarias de la AUF y de los Clubes Profesionales, con impacto negativo en la economía del fútbol, y con riesgos de una reducción significativa del ingreso neto destinado a los clubes”.

Encuadre y contenido

El piso de 298 partidos que tiene la temporada de la Primera A que puede llegar a 302 si hay necesidad de finales para todo, y que tendrá por lo menos una veintena más si se consuma la serie de amistosos que se pretenden para enero, tendrán una misma emisión en crudo -la de Tenfield- pero una cantidad no definida de emisiones y de caudales periodísticos. Nos enteraremos a la brevedad ya sea con el campeonato de amistosos que se estudia para antes del inicio de la temporada, o a partir del 1 de febrero con la Supercopa Uruguaya disputada entre Nacional - Peñarol o el Apertura.

Es posible pensar que puede haber una emisión de Directv con un equipo periodístico para canales abiertos o de codificación, una de Tenfield con el equipo que transmitió por 25 años, y otra por ejemplo de Disney, con quien podría negociar Tenfield su potestad del streaming, otra para el mercado internacional que podría tener un equipo de Antel en las transmisiones, y otra en el mercado de apuestas, que podría tener también otro equipo periodístico distinto a todos los anteriores. También podría haber transmisiones con un equipo periodístico de AUF TV. Desde el punto de vista de los receptores poder llegar a elegir el vehículo comunicacional que uno elige para ver un partido de fútbol es sin dudas una ganancia que no está valuada dentro de los 67.000.000 dólares que felizmente negoció la AUF.

De acuerdo a como ofertaron y cerraron acuerdos, cable y TV abierta serán administrados por Torneos-Directv, el streaming por Tenfield, el mercado internacional por Team Click-Antel, el mercado de apuestas por Mediapro, mientras que el fútbol amateur con su enorme vertiente de la Organización del Fútbol del Interior con sus grandes campeonatos de selecciones y de clubes, el fútbol femenino de AUF y las categorías masculinas de la AUF amateur, la C y la D, el fútbol juvenil masculino y femenino y todas las categorías del Fútbol Sala y Fútbol de Playa fueron negociadas a Telecom/GMC/Conosur cuya oferta de 2.200.000 dólares fue la ganadora. La producción audiovisual, la producción comercial y la publicidad y marketing correrán por cuenta de Tenfield.

Luz, cámara acción

Las primera emisiones televisivas del nuevo negocio del fútbol uruguayo seguramente serán las de la Copa Nacional de Selecciones 2026, que tiene previsto arrancar el 17 de enero con partidos del campeonato del Sur, del Este del Litoral y del Litoral Norte, negociadas como Lote 6 bajo la denominación de Derechos comerciales -otras competiciones- y que como ya se mencionó fueron adquiridos por Telecom, que es dominado por el Grupo Clarín de Argentina.

Según el pliego inicial los Derechos Comerciales de Otras Competencias incluyen: a) la transmisión audiovisual local e internacional de los formatos de contenidos de: partidos en vivo, partidos en diferido, entrevistas, resúmenes largos y resúmenes cortos específicamente detallados en la Sección 3.3. disponibilizados exclusivamente a través de televisión por cable (TV por Cable), televisión abierta (FTA-Free to Air) y plataformas OTT -streaming, para las otras competiciones bajo alcance; b) el patrocinio de aquellas categorías / contenidos específicamente detallados en la Sección 3.4., para las otras competiciones bajo alcance; c) las licencias de merchandising para producir, comercializar y distribuir productos oficiales (artículos de indumentaria, accesorios, objetos promocionales, coleccionables y otros productos físicos o digitales) asociados a las otras competiciones bajo alcance; d) las cápsulas de contenido de highlights near- live específicamente detallados en la Sección 3.3., para las otras competiciones bajo alcance.

Otro campeonato: verano en casa

La otra posibilidad de inicio está entre los 16 clubes de la Primera División Profesional que arrancarían un campeonato amistoso tal vez también en esa fecha, y que podría ser estreno de Directv en televisión y Tenfield en streaming. Se trata de una competencia que asegure y regule dos o tres amistosos antes de que empiece la temporada. El ficticio departamento creativo de competiciones de Deporte en la diaria que tuvo éxito con presentar el primer borrador de la Copa Uruguay y que espera por saber si tendrá oportunidades con su ante proyecto de (Nuevo Intermedio con play off, trae una nueva propuesta para que las comisiones, y la Mesa Ejecutiva lo revise antes de fin de año: se parece con lógica muchísimo a lo que se está proponiendo de jugar 1 con 16, 2 on 15 y asítodos, pero tiene más pasos de competencia y un premio más allá del de campeón.

Con nuestro proyecto se asegura un mínimo de dos partidos para los 16 clubes con una segunda ronda de ganadores y de perdedores. Los ocho perdedores tendrán un segundo partido y, más allá de la competencia formal, que es más que un entrenamiento, podrán inclusive llegar a jugar por algo. Los ocho de arriba jugarán cuartos de finales y semifinales sumando en enero un total de tres partidos los cuatro que lleguen a semifinales, pero la final quedará para cuando los finalistas se deban enfrentar en el Apertura. Finalizado el torneo se ordenarán por puntos y goles obtenidos (incluyendo a los ocho de abajo), y en agosto el de mejor puntuación de los 16 participantes del torneo de Verano que no esté entre los 10 clasificados de la A a la Copa Uruguay jugará contra el décimo en la fecha de corte por una plaza para el torneo más federal del Uruguay.

Claro, antes, durante o después habrá que encontrar el método y las cifran que acordaran los clubes profesionales para repartir el dinero entrante por la enajenación de sus derechos audiovisuales lo que aún está en disputa. Más allá de lo irrepetible del reparto que Nacional y Peñarol oportunamente habían acordado con Tenfield en los contratos anteriores no deja de ser interesante la idea de algunos clubes, la mayoría de ellos administrados como SAD de utilizar como en algunas ligas europeas un reparto proporcional que revisa varios rubros incluyendo también el de la párticipación deportiva, las audiencias y otros aspectos,