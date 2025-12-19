Paulo Pezzolano fue confirmado en las últimas horas como nuevo entrenador del Internacional de Porto Alegre. El entrenador llega al colorado tras dirigir al Watford de Inglaterra, y luego de dirigir al Valladolid de España, donde tuvo como ayudante al flamante entrenador de Liverpool, Camilo Speranza.

El ex creativo jugador, que inició su carrera como entrenador en Torque, para luego volver a Liverpool de donde se había ido como jugador, y conseguir el primero de los diez títulos que ha sumado el elenco negriazul, dirigirá en el Inter de Porto Alegre a Sergio Rochet en su camino al Mundial del 2026 después de una temporada con muchas lesiones, y a Alan Rodríguez, de reciente llegada al equipo de Inter luego de grande campañas en Argentinos Juniors.

El pedrense surgido de las formativas de Defensor Sporting jugó un semestre en Argentina después de varias temporada brillando en Argentinos Juniors donde era el capitán y eje del equipo y en los últimos meses pasó al colorado de Porto Alegre donde jugó siempre que estuvo apto físicamente y dio batalla para en el último partido lograra salvar al Inter del descenso.

Pezzolano viene de unos pocos meses sin trabajar después de su corto y buen pasaje en el Watford inglés donde parece que los técnicos no duran demasiado. En cinco años el club llegó a tener 11 directores técnicos, entre ellos, el uruguayo.

La campaña del Papa había sido buena y estaba a tres puntos de los puestos de playoffs en el Championship (segunda división del fútbol inglés), con 12 unidades, en la undécima colocación de la tabla. Venía en racha positiva; había sumado siete de los últimos nueve puntos. Después de un gran triunfo ante el Hull City - el equipo donde jugó y brilló Abel Hernández- el Watford no tuvo empacho en comunicar que “El Watford FC se complace en confirmar el regreso de Javi Gracia como entrenador tras la decisión de separarse de Paulo Pezzolano y su cuerpo técnico, a quienes agradecemos sinceramente su esfuerzo y compromiso durante su etapa al mando”.

Aquella vez Pezzolano manifestó que “los resultados confirmaban que se estaba construyendo en la dirección correcta para alcanzar el objetivo de llegar este año a la Premier League, con un plantel para lograrlo”. Luego agregó: “Quien me conoce sabe que, tanto dentro como fuera de la cancha, mis valores, principios y ética son inquebrantables. Trabajo y trabajaré siempre bajo estos códigos, sin excepciones”.

Pezzolano, que tendrá su segunda experiencia en Brasil luego de dirigir a Cruzeiro con quien ascendió a Primera División, brindó una charla este jueves en Sala Magnolio, en el marco del lanzamiento de The Zone Football, una plataforma educativa digital para entrenadores, preparadores físicos y analistas. La plataforma ofrece cursos dictados por distintos profesionales que trabajan en estándares como el de la Premier League y La Liga de España, la Serie A de Brasil y el fútbol mexicano, todos mercados que Pezzolano conoce y domina (en el fútbol mexiano dirigió al Pachuca).