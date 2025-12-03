El torneo clasificatorio para el Mundial de Brasil 2027 volverá en abril para disputar la quinta fecha.

La selección mayor femenina marcó hitos de público y contagió a su gente, a pesar de no haber podido ganar en ambas presentaciones en Montevideo. La primera, el clásico frente a Argentina, que la visita empató sobre el final en el estadio Centenario. La segunda, este martes, en el empate sin goles frente a Ecuador en el Parque Alfredo Víctor Viera. El equipo que dirige Ariel Longo dispuso en cancha de arranque a Agustina Sánchez; Laura Felipe, Yannel Correa, Fátima Barone, Stephanie Tregartten; Sofía Oxandabarat, Stephanie Lacoste, Pamela González, Juliana Viera; Wendy Carballo y Belén Aquino.

En el segundo tiempo ingresaron Alaides Paz, Pilar González, Ángela Gómez y Daiana Farías, pero no lograron cristalizar el marcador. Con la fecha libre de la primera etapa y la derrota en Paraguay, también en los últimos instantes del partido con [un gol de Claudia Martínez en el minuto 96] (https://ladiaria.com.uy/deporte/articulo/2025/11/angustiante-derrota-de-uruguay-en-paraguay-1-0-en-la-ultima-jugada-del-partido/), Uruguay sumó dos unidades de nueve posibles y [sólo supera a Bolivia en la tabla de posiciones de la Liga de Naciones] (https://ladiaria.com.uy/deporte/articulo/2025/12/uruguay-cerro-el-ano-sin-poder-ganar-en-la-clasificatoria-para-brasil-2027/), torneo clasificatorio para el Mundial de Brasil 2027.

La Liga de Naciones permite que las dos primeras selecciones en la tabla clasifiquen de manera directa y las otras dos jueguen el repechaje. La celeste volverá a las canchas por la Liga de Naciones en la fecha FIFA prevista entre el 7 y el 18 de abril de 2026. Disputará tres partidos: dos de visita ante Perú y Bolivia, respectivamente, y ante Chile en condición de local. Uruguay jugará un total de cinco partidos en 2026 en busca del sueño.

Vale recordar que la Liga de Naciones funciona como las Eliminatorias por primera vez: todas las selecciones se enfrentan entre ellas a partido único, disputando en total cuatro encuentros de local y cuatro de visitante entre las nueve selecciones participantes (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela), de las cuales se excluye Brasil por ser organizador del Mundial.

El martes además, la selección argentina goleó de manera contundente por 8-0 a Bolivia en el estadio Florencio Sola, con el arbitraje de la uruguaya Nadia Fuques. Kishi Núñez, Florencia Bonsegundo y Paula Gramaglia anotaron dos veces en el score; Aldana Cometti y Francisca Altgelt cerraron la cuenta. El equipo dirigido por Germán Portanova se mantiene invicto y es escolta de Venezuela, líder del torneo. Bolivia, dirigida por Jury Villarroel, permanece en el último lugar con un punto gracias al empate ante Colombia como local.

También el martes ganaron las chilenas con un golazo de Yanara Aedo a Paraguay, y la vinotinto goleó a Perú por 6-0. Deyna Castellanos, Gabriela García y Bárbara Martínez, en el primer tiempo, marcaron el rumbo del partido. En el segundo tiempo, un doblete de Enyerliannys Higuera y un de Genesis Flórez selló la victoria para colocar a Venezuela primera en la tabla de posiciones con 8 puntos, seguida de Argentina con 7 por diferencia de goles, ya que Paraguay y Colombia también tienen 7 puntos. Ecuador les sigue con 5 puntos, Paraguay y Perú con 3, Uruguay con 2 y Bolivia con 1. La próxima fecha marca que Uruguay enfrentará a Perú en Lima, Paraguay se medirá con Ecuador, Colombia con Venezuela y Chile con Argentina.