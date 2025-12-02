Aguada y Cordón fueron sancionados con quita de dos puntos; el miércoles vuelve la actividad en la competencia doméstica.

Tras los dos grandes triunfos de Uruguay en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, vuelve la actividad de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Pero, más allá de lo deportivo, las noticias de las últimas horas se vinculan a nueva quita de puntos, algo que se transformó en moneda corriente por el comportamiento de las hinchadas de acuerdo con lo permitido en el Código de Penas de la Federación Uruguaya de Básquetbol.

Cordón y Aguada fueron sancionados con dos puntos cada uno, en ambos casos, por salivazos de un parcial a un integrante de la terna arbitral. La situación que afecta a la institución rojiverde se originó tras la derrota frente a Hebraica y Macabi en el gimnasio de Larre Borges; cuando la terna se iba rumbo al vestuario, Andrés Bartel fue víctima del escupitajo. Es la segunda sanción que sufre el aguatero, que en la tabla aparece con cuatro unidades menos de las logradas en la cancha.

En el caso del albiceleste, fue en el marco del cotejo ante Biguá, que estaba en el transcurso del último cuarto. Ganaban los de Villa Biarritz 84-75 a falta de 2.57 para terminar el encuentro cuando una persona, que fue rápidamente identificada, escupió a Gonzalo Paz, juez que estaba más cercano a la línea final de cancha y, por tanto, a la cabecera del gimnasio Julio Zito. Los dirigidos por Agustín Esteve solamente habían sumado dos triunfos en el certamen; la quita de puntos los lleva al último escalón de la tabla junto con Welcome, que todavía no ganó.

La última de la primera

Entre miércoles y viernes se disputarán cinco encuentros correspondientes a la undécima fecha de la fase regular de la Liga Uruguaya, la última de la primera rueda. Se postergará el choque entre Defensor Sporting y Aguada ya que el fusionado disputará el Final Four de la Liga Sudamericana el sábado y domingo.

El miércoles, a las 21.15, Cordón recibe a Nacional en un choque con favoritismo marcado para el tricolor. Es probable que retorne Mauro Oglivie en el tricolor tras la lesión en el tendón de Aquiles. Se busca que tenga rodaje antes del clásico frente a Peñarol del próximo lunes.

El jueves habrá dos encuentros; en primer turno, a las 20.15, el carbonero recibe a Urunday Universitario en el Palacio, en cotejo que tiene favoritismo para los de Leandro García Morales, con la salvedad de que prácticamente no tuvo jugadores para entrenar esta semana ya que muchos de ellos estaban disputando las Eliminatorias: Santiago Véscovi, Nicola Pomoli y Martín Rojas por Uruguay, Andrés Ibargüen por Colombia y, la reciente incorporación, Eric Romero por Panamá.

A las 21.15 finalizarán la jornada Welcome y Biguá en Parque Rodó; el locatario va por su primer triunfo y los de Villa Biarritz por encontrar una regularidad en el juego y resultados que no han tenido hasta el momento.

El viernes se cierra la semana con dos partidos más. A las 20.15, en Larre Borges, Hebraica y Macabi, que es líder en puntos, recibe a Goes en un encuentro atractivo. El misionero, que viene de perder el clásico frente a Aguada, tendrá el debut de dos extranjeros: Akia Pruitt –ex Capitol y Larre Borges– y Justin Strings, quien vuelve a la institución con la que logró el ascenso.

El plato fuerte será a las 21.15 en el Palacio Peñarol con Unión Atlética y Malvín, clásico de barrio que no se disputa hace nueve años producto de la permanencia del azulgrana en la segunda división. La última vez que chocaron fue el 7 de octubre de 2016, cuando el playero se impuso 103-58.

Tabla de posiciones

PG PP PTS Hebraica 7 3 17 Peñarol* 8 2 16 Nacional* 8 2 16 Malvín* 7 3 15 Urunday 5 5 15 Biguá 5 5 15 Defensor Sp. 5 4 14 Goes 3 7 13 U. Atlética 3 7 13 Aguada** 6 4 12 Cordón* 2 8 10 Welcome 0 9 9

* Quita de dos puntos. **Quita de cuatro puntos.