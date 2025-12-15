Entre lunes y sábado se disputarán varios partidos de la Liga Uruguaya para culminar la actividad 2025.

Recta final de la Liga Uruguaya de Básquetbol en el año calendario, aunque la temporada seguirá en los primeros días de enero. El lunes se abre la semana con dos partidazos; a las 20.15, Hebraica y Macabi recibirá a Defensor Sporting en el gimnasio de Larre Borges. El macabeo es líder en puntos disputados pero viene de un golpe tras perder en su visita a Unión Atlética, mientras que el fusionado se meterá de lleno en la competencia doméstica luego de su tercer puesto en la Liga Sudamericana.

A las 21.15, Malvín recibirá a Peñarol en el Canil. Los dos vienen entonados y son de los mejores equipos del certamen. El carbonero es levemente favorito por la calidad de sus jugadores, pero sin dudas es uno de los mejores partidos que puede tener el certamen en este momento.

El martes, solito, a las 21.15, Urunday Universitario recibe a Aguada, con favoritismo rojiverde que tendrá el debut de Luis Santos, pero las bajas de Santiago Vidal y de Joaquín Osimani, lo que empareja el trámite.

El jueves hay tres encuentros; a las 20.15 Cordón va con Hebraica y Macabi en el más desparejo de la noche donde los de Leonardo Zylbersztein son claros candidatos a quedarse con el punto. Con favoritismo marcado, a unos metros y también por la calle Galicia, Peñarol recibirá a Unión Atlética, aunque el azulgrana puede ofrecerle mayor resistencia. A las 21.15 va el gran partido de la noche: Defensor Sporting ante Biguá en el gimnasio de Welcome.

El viernes, Welcome que todavía no ganó, recibirá a Malvín a las 20.15, mientras que a las 21.15 habrá un gran encuentro en Plaza de las Misiones entre Goes y Urunday Universitario, dos equipos que buscan salir de la parte baja.

Lo mejor queda para el final. El sábado, 20.15, Aguada va con Nacional. Los dos equipos vienen de disputar la Basketball Champions Leagues Américas donde el tricolor dio el gran batacazo frente a Flamengo.

Tabla de posiciones

PG PP PTS Hebraica 8 4 20 Peñarol* 10 2 20 Malvín* 9 3 19 Nacional* 9 3 19 Biguá 7 5 19 Urunday 6 6 18 U. Atlética 5 8 18 Defensor Sp. 6 4 16 Goes 3 9 15 Cordón* 2 11 13 Aguada** 6 4 12 Welcome 0 12 12

* Quita de dos puntos. **Quita de cuatro puntos.