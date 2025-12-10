En la noche del martes también hubo triunfos de Malvín sobre Cordón y de Urunday Universitario ante Welcome, ambos como visitante.

La jornada del martes ofreció tres enfrentamientos por la fecha número 12 de la Liga Uruguaya de Básquetbol, la primera de la segunda rueda, que había comenzado el lunes con el triunfo clásico de Peñarol sobre Nacional.

El gran batacazo del día lo dio Unión Atlética, que venció al líder Hebraica y Macabi. El azulgrana se impuso en su feudo 108-93, pese a no contar con uno de sus extranjeros: Quatarrius Wilson. Christian Alaekwe lideró la ofensiva del equipo y fue el goleador con 28 puntos, aunque la gran figura fue Ty Prince, que aportó 27 unidades y 13 rebotes. Para completar el trío de estandartes en ataque, Mateo Giano colaboró con 26 tantos.

El equipo de Gonzalo Fernández dañó a su rival jugando con los cinco jugadores abiertos y elevando el ritmo. Macabi sufrió la baja de Gastón Semiglia, uno de sus principales generadores, más teniendo en cuenta que tanto Salvador Zanotta como Manuel Mayora no tuvieron una buena noche.

Visitas jodidas

Malvín extendió su buen presente al vencer 91-77 como visitante a Cordón. El albiceleste se sostuvo en juego durante 30 minutos, pero en el último cuarto los dirigidos por Pablo López volvieron a dar un paso adelante para imponerse sin mayores inconvenientes.

Nicolás Hueso Martínez le puso la tapa al encuentro siendo fundamental con 15 unidades. Los extranjeros en el playero siempre están a la altura: Remy Abell convirtió 18 puntos, Dragan Zekovic 16 y Jesús Cruz 14. El goleador de la noche estuvo en el perdedor: Bryce Beamer con 22.

Urunday Universitario aplastó a Welcome en Parque Rodó 102-63, el único equipo que no logró triunfos hasta el momento en el torneo. Eric Deamers, con 25 puntos, fue la figura del ganador, que tuvo buenos aportes de Travis Daniels con 20 unidades y Bruno Curadossi, con 12, llegando desde el banco de suplentes.

Tabla de posiciones

PG PP PTS Hebraica 9 3 21 Peñarol* 10 2 20 Malvín* 9 3 19 Nacional* 9 3 19 Urunday 6 6 18 Biguá 6 5 17 U. Atlética 4 8 16 Defensor Sp. 5 4 14 Goes 3 8 14 Aguada** 6 4 12 Cordón* 2 10 12 Welcome 0 11 11

* Quita de dos puntos. **Quita de cuatro puntos.