Danubio, Albion, Wanderers, Progreso, Racing y Cerro tuvieron novedades en los días festivos.

Se acerca fin de año y, con él, el comienzo de los entrenamientos. El mercado de pases del fútbol uruguayo avanza con muchos equipos que van cerrando renovaciones y contrataciones.

En Danubio renovó Leandro Sosa. El lateral izquierdo se suma a Juan Millán y Mauro Goicoechea, quienes también extendieron su vínculo con el equipo que ahora dirigirá Diego Monarriz. Está todo encaminado para la firma de Joaquín Pereyra, zaguero de 1,87 que estaba en Correcaminos, club de la segunda división mexicana. Fue formado en la institución de Maroñas, pero luego jugó en Villa Teresa, Boston River y Montevideo City Torque.

Wanderers, que comenzará con una situación compleja en el descenso, está armando un plantel con buenos nombres. La última incorporación fue Jonathan Urretaviscaya, que se sumó a Fabricio Formiliano. Además, renovó Leandro Zazpe. El bohemio quiere a Martín Campaña para el arco.

Albion tendrá al lateral izquierdo José Pepe Álvarez, quien terminó su vínculo con Defensor Sporting; era pretendido por varios equipos, pero eligió la oferta del pionero. Firmará contrato en las próximas horas.

Progreso sumó al delantero Diego Sánchez, que viene de conseguir el ascenso con Albion. Se suma a Andrés Mehring, Santiago Viera y Fabricio Fernández; al elenco tejano también llegará un extremo extranjero en las próximas horas.

Racing consiguió su tercera incorporación: el golero Federico Varese. Tiene 22 años, fue formado en Juventud de Las Piedras y está libre desde julio de 2025. El zaguero Facundo Parada y el delantero Sebastián da Silva ya habían sido confirmados en el equipo de Sayago.

Cerro, que es el único equipo de primera división que no tiene entrenador confirmado, renovó el vínculo con el volante Agustín Miranda. Está compleja la continuidad de Tabaré Silva en la conducción técnica, una opción probable es la de Omar Pouso, que el año pasado se desempeñó como asistente.