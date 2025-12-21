Julián Millán continuará en Nacional y Matías Arezo está cerca de renovar el préstamo para permanecer en Peñarol; varios equipos presentaron altas.

Con los planteles licenciados, el principal atractivo de diciembre es el mercado de pases y sus movimientos pensando en la temporada 2026.

Nacional tiene plata en el banco tras coronarse campeón en 2025. En las últimas horas aseguró la permanencia de Julián Millán, compró el 45% de la ficha (llegó al 95%, porque ya era dueño de la mitad del pase) y acordó una suba salarial con uno de los mejores jugadores del año.

El tricolor sigue esperando por Maximiliano Silvera, quien no será presentado este año ya que tiene contrato con Peñarol hasta el 31 de diciembre, y por César Araújo, que tiene ofertas de varios mercados. Además, se aguarda por la continuidad en el fútbol profesional de Sebastián Coates, quien tiene contrato hasta diciembre de 2026, pero está evaluando su retiro.

Otro que fue tentado por el tricolor es Camilo Cándido, que termina su vínculo con Atlético Nacional, equipo con el que fue campeón de la Copa de Colombia.

Peñarol: crecieron las chances de permanencia de Matías Arezo

En las últimas horas, Peñarol avanzó en el acuerdo de un nuevo préstamo por Matías Arezo, con cargo y con una opción de compra en diciembre de 2026. Si bien Gremio pretende negociar al jugador, es un hecho que no será tenido en cuenta, y la nueva directiva de la institución de Porto Alegre busca liberar sueldos y cupos de extranjeros. En ese sentido, se allanó la continuidad del delantero en el carbonero.

El aurinegro ya tiene a Franco Escobar y a Facundo Batista. Además, está muy encaminado el retorno de Washington Aguerre, el acuerdo con el arquero sería por dos años. Aguerre ya se despidió de Independiente Medellín, de Colombia, equipo al que defendió en 2025.

Peñarol sigue esperando al Grupo Pachuca por la cesión de Nicolás Vallejo, y está encaminado el acuerdo con Abel Hernández. Matías González se quedará en el plantel tras su paso por Danubio, y el que probablemente vuelva a salir a préstamo es Andrés Madruga, quien estaba en el fútbol ecuatoriano.

Por los barrios

Montevideo City Torque sumó al volante Sebastián Cáceres, que quedó libre en Cerro. El futbolista de 25 años tuvo pasos por Fénix y Rentistas, y es la segunda incorporación de los de Marcelo Méndez tras la llegada del lateral derecho Valentino Würth, desde Plaza Colonia.

Wanderers tendrá la difícil misión de escapar del descenso. Al retorno de Fabricio Formiliano se sumó la renovación de Leandro Zazpe. Mathías Corujo entabló contacto con algunos futbolistas con los que compartió en su carrera y que pueden darle un salto de calidad al bohemio, como Jonathan Urretaviscaya y Martín Campaña. Otro que interesa es el delantero argentino de 42 años Hernán Barcos, que también es seguido por Albion. José Álvarez es otro que podría sumarse, tiene propuestas para renovar su vínculo en Defensor Sporting y también podría volver a Montevideo City Torque.

Una de las bajas importantes en la institución del Prado es Pablo Lima, que seguirá su carrera en Academia Puerto Cabello, de Venezuela; el mismo destino que tendrá Gerónimo Borthagaray, zaguero de Boston River. Los venezolanos disputarán la Copa Sudamericana.

Progreso confirmó las renovaciones de Ignacio Lemmo y Adrián Colombino, jugadores fundamentales en 2025. Andrés Mehring será el nuevo golero en La Teja, y se suma como incorporaciones a Fabricio Fernández y Santiago Viera.

Liverpool, en tanto, tiene cerca la renovación de Martín Rabuñal. La prioridad es mantener a Martín Rea en la zaga, lo que todavía no está definido.