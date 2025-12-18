En la final de ida de la Copa de Brasil hubo empate sin goles entre Corinthians y Vasco da Gama; Paulo Pezzolano dirigirá a Inter de Porto Alegre.

La liga colombiana dejó uruguayos campeones con la consagración de Junior de Barranquilla. Un día más tarde se disputó la final de vuelta de la Copa de Colombia, con Camilo Cándido en Atlético Nacional y Washington Aguerre en Independiente Medellín.

En el clásico de la ciudad, que tenía antecedentes de violencia entre los jugadores, se impuso 1-0 el verdolaga de visitante y se coronó tras el empate sin goles de la ida. Andrés Felipe Román, trepando por la derecha, anotó el único tanto de la noche, a los 10 minutos del primer tiempo. Fue una jugada colectiva de buena concepción que comenzó por la izquierda y fue derivando hacia la otra punta, donde el lateral llegó como un vendaval para convertir.

Atlético Nacional, donde milita Camilo Cándido, ganó la Copa de Colombia por tercera vez consecutiva. Es el más ganador de este certamen, con ocho títulos, seguido por Millonarios e Independiente Medellín, con tres cada uno.

El lateral izquierdo uruguayo terminará su contrato el 31 de diciembre y es pretendido por Nacional, que lo tiene como prioridad en su puesto.

Primera final sin goles

Con José Luis Rodríguez como lateral izquierdo, Vasco da Gama empató 0-0 con Corinthians en la final de ida de la Copa de Brasil. El equipo del uruguayo cerrará como locatario el domingo a las 18.00, en el último partido de la temporada del fútbol brasileño.

El campeón se clasificará a la Copa Libertadores y, además, se hará acreedor de 23 millones de dólares como premio por lograr el título.

Pezzolano a Inter de Porto Alegre

Inter de Porto Alegre se salvó del descenso en la última fecha del Brasileirão; tras culminar una temporada sinuosa, contrató a Paulo Pezzolano como nuevo entrenador. El uruguayo fue cesado en Watford, de Inglaterra, en octubre. Será su vuelta a Brasil, donde dirigió 68 partidos a Cruzeiro entre 2022 y 2023.

Comenzó su carrera de entrenador en Torque y luego pasó a Liverpool. Su primer equipo en el exterior fue el Pachuca mexicano y también estuvo en Real Valladolid, en España.

Será el octavo entrenador uruguayo en la historia de Inter de Porto Alegre. Tito Arreguy fue el primero, en 1926; Félix Magno estuvo en 1949; pasó casi medio siglo hasta que llegó Pedro Virgilio Rocha en 1996 y el resto fueron todos en este siglo: Jorge Fossati en 2009-2010, Diego Aguirre en 2015 y en 2021, y el último fue Alexander Medina en 2022.