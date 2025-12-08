Con el final del Campeonato Uruguayo comienza el flujo de nombres y algunas noticias hacen explotar el corazón de los hinchas; Christian Oliva podría partir a Arabia Saudita.

Jadson Viera, el entrenador tricolor, habló con el programa La mañana del fútbol de El Espectador Deportes. Sobre la posible vuelta de Luis Suárez al Gran Parque Central, manifestó que el jugador “es un tipo muy competitivo y que en toda su carrera siempre se fue superando. Nacional lo mueve”, y agregó: “Me pasó cuando jugué con el Chino Recoba: estos jugadores que son cracks, cuando están bien y contentos, dan un plus. No sé si está buscando eso o fue una calentura del momento, pero nosotros estaríamos encantados de tenerlo”. Dijo haber hecho el intento de comunicarse con el delantero de Inter Miami, que se quedó con la MLS hace algunos días sin la presencia en la cancha del salteño.

El santanense explicó que intentará armar un plantel basado en un sistema de 4-3-3. Sobre Rómulo Otero dijo que “en Brasil jugaba muy suelto y acá lo hizo en una posición que nunca fue la de él; es un profesional tremendo”.

También se refirió sin peros a la situación del aurinegro Maximiliano Silvera, a quien el entrenador contactó, según explicó, para saber “qué piensa el jugador”. “Lo llamé y fue una charla corta. No creo que esté tan definido”, señaló Viera, quien agregó que prefiere “primero hablar con los jugadores del club” y también esperar “la definición que va a tener él [Silvera], que tiene oportunidades de equipos del exterior”.

Emiliano Gómez, también con pasado en Boston River, y la vuelta de Camilo Cándido son otros nombres que se manejan en tiendas tricolores. Renzo Bacchia podría llegar como golero suplente, teniendo en cuenta que Luis Mejía tendrá un mes y medio de ausencia cuando vaya a disputar el Mundial con Panamá.

La posible salida de Oliva

Christian Oliva es uno de los nombres que se mueven en cada mercado de pases, y cada fin de semana se ocupa de traducir en rendimiento el precio y la posibilidad. Ha sido una de las figuras del Nacional y puede tener destino en tierras árabes. Fue constante y silencioso, aplicó, como dicen, la experiencia de los casi 30 años y unas cuántas camisetas sudadas. Tarea difícil la de reemplazar a unos de los pilares del equipo, que se ha ido tejiendo con distintos entrenadores y siempre lo tuvo como referencia.

Oliva, de Delta del Tigre, formado en el tricolor, supo jugar en el calcio italiano con la camiseta de Cagliari, en España con la de Valencia, en el fútbol argentino con la de Talleres de Córdoba y en México con la de Juárez, antes de volver a vestir la del albo de La Blanqueada.

El club Al Riyadh, que dirige el uruguayo Daniel Carreño, pagaría la cláusula de 500.000 dólares para rescindir el vínculo con los tricolores. El entrenador de Wanderers conoce de memoria la liga árabe, ya que en 2012 fue su primera experiencia cuando dirigió al Al-Nassr, con quien obtuvo la Copa del Príncipe de la Corona Saudí y la Liga Profesional Saudí. También dirigió a Al-Arabi, Al-Shaba, Al-Wehda y Al-Hazem, además de a la selección de Qatar, por lo que dispone de comprobada experiencia en la zona. El sábado, Al Riyadh empató 1-1 con Damac por la novena fecha. Está decimocuarto en la primera división de Arabia Saudita.

Por su parte, Botafogo, que bajo la dirección técnica del hijo de Carlo Ancelotti, Davide, se clasificó para la fase previa de la próxima edición de la Copa Libertadores, hizo llegar una propuesta oficial a Nacional por Lucas Villalba, que supera los tres millones de dólares y en principio fue considerada satisfactoria por la directiva. Montevideo City Torque, por contrato, tiene derecho a igualar la oferta hasta el martes.

El avispero

El exentrenador de Boston River y actualmente en Nacional piensa en Agustín Amado y el argentino Mauricio Vera, quien incluso fue capitán del sastre, para que llegue al club en lugar de Oliva. Formaron parte del equipo que clasificó a la Copa Sudamericana 2026. Además, el arquero Ignacio Suárez podría partir a Boston River. Todo dentro de un margen de trascendidos que comenzó apenas terminó el torneo –o quizás antes– y se extenderá hasta que la pelota vuelva a rodar. En el equipo que ahora entrenará Israel Damonte la novedad pasa por la presencia de Gastón Ramírez, el ex Peñarol, proveniente de Miramar Misiones.