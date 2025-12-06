Festejos en la victoria de Uruguay ante Colombia durante las eliminatorias para la Copa del Mundo, el 15 de noviembre de 2024, en el Estadio Centenario.

La FIFA anunció el calendario de la primera fase; la celeste jugará dos encuentros en Miami y luego se trasladará a Guadalajara.

Se realizó el sorteo del Mundial 2026 y Uruguay quedó en el grupo H junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde, una zona favorable teniendo en cuenta que avanzan los primeros dos y los ocho mejores terceros del certamen.

Este sábado la FIFA anunció los días y horarios de todos los partidos de la primera fase. Si bien había un esquema base, se ajustaron pequeñas cosas, de acuerdo a los husos horarios de los países implicados en cada encuentro y también con un sentido marketinero para que las grandes figuras jueguen en horarios centrales.

Uruguay se vio favorecido: tendrá pocos viajes y jugará en dos ciudades al sur y en horarios ideales que exceden a la jornada laboral clásica. Los primeros dos encuentros serán en Miami, en el estadio Hard Rock con capacidad para 65.326 espectadores, que fue construido en 1987, pero no se utilizó en el Mundial de 1994.

Fue sede en la última Copa América donde recibió tres encuentros, incluida la final. La celeste jugó la fase de grupos ante Panamá y ganó 3-1 con goles de Maximiliano Araújo, Darwin Núñez y Matías Viña.

En el estadio donde oficia de locatario el Inter Miami de Luis Suárez, Uruguay debutará el lunes 15 de junio frente a Arabia Saudita a las 19.00 y el domingo 21 chocará ante Cabo Verde, también a las 19.00.

El cierre de la fase de grupos será el viernes 26 de junio, frente a España, a las 21.00. Ese encuentro irá en el estadio Akron de Guadalajara, México, con capacidad para 46.300 espectadores. Es el escenario de Chivas y se estrenó en 2010.

Ahí Uruguay logró la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de 2011. En la fase de grupos igualó 1-1 con Trinidad y Tobago, le ganó 1-0 a Ecuador y perdió 5-2 con México. En semifinales cayó 1-0 con Argentina y en el encuentro por el tercer lugar venció 2-1 a Costa Rica.

¿Cómo le fue en las Eliminatorias a los rivales de Uruguay?

Uruguay tiene antecedentes positivos ante los rivales a los que deberá enfrentar en el Mundial 2026.

El camino que recorrió la celeste para llegar a la copa del mundo es conocido; fue cuarto en las Eliminatorias sudamericanas. España sacó el boleto al obtener el grupo E en Europa, donde enfrentó a Turquía, Georgia y Bulgaria. Ganó cinco partidos y empató uno, anotó 21 goles y solamente recibió 2.

Cabo Verde, que jugará su primer Mundial, hizo una gran etapa clasificatoria. Fue primero del grupo D en África, junto a Camerún, Libia, Angola, Islas Mauricio y Suazilandia. Ganó siete partidos, empató dos y perdió uno. Hizo 16 goles y recibió 8.

De los tres rivales, Arabia Saudita fue el que tuvo el camino más sinuoso. No pudo obtener la clasificación en primera instancia; quedó atrás de Japón y Australia. Eso lo relegó a la última ronda donde se quedó con el triangular que lo emparejó con Irak e Indonesia.

Es complejo trazar un paralelismo respecto a clasificaciones anteriores, ya que al ser un campeonato del mundo de 48 clasificados hubo más instancias y diferentes formas de disputa. Aún así, es bastante factible aclarar que a un torneo de 32 selecciones los árabes no hubieran llegado, mientras que Uruguay, España y Cabo Verde hubieran estado de igual manera.