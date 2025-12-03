El Mundial de rugby 2027 se jugará en Australia entre el 1° de octubre y el 13 de noviembre. Por primera vez participarán 24 selecciones, una de ellas es Uruguay, que clasificó al ganarle el mano a mano a Chile. Es el mejor momento histórico de la celeste, que estará presente en la cuarta Copa del Mundo de manera consecutiva y se ubica en el puesto 14 del ranking.

Esta madrugada se realizó el sorteo de la fase de grupos. Uruguay quedó en la zona D junto con Irlanda, Escocia y Portugal. En lo previo es un buen cuadrangular para la celeste, que debería estar por encima de los portugueses, puede pelear a la par contra los escoceses y no parte como favorito frente a los irlandeses, que son potencia en el deporte de la pelota ovalada.

Primero y segundo de cada grupo avanzan a octavos de final, pero además clasifican los cuatro mejores terceros; eso abre la puerta de hacer historia, ya que Uruguay nunca avanzó de fase en los mundiales.

Foto del artículo 'Mundial de rugby: el sorteo le dejó un buen grupo a Uruguay'

Antecedentes mundialistas

Uruguay debutó en los mundiales en Gales 1999. Ganó ante España, pero quedó eliminado en primera ronda detrás de Sudáfrica y Escocia. Cuatro años más tarde, volvió a clasificar; esa vez el torneo se jugó en Australia con 20 participantes y zonas de cinco selecciones. La celeste terminó en el cuarto puesto; solamente venció a Georgia y cayó ante Samoa, Sudáfrica e Inglaterra.

Después de ocho años de ausencia, Uruguay retornó en Inglaterra 2015, pero el resultado no fue bueno: cuatro derrotas en un grupo complicadísimo en el que estaban la selección locataria, Australia, Gales y Fiji.

El Mundial 2019 se realizó en Japón. La celeste debutó con un gran triunfo frente a Fiji, que ilusionó, pero luego perdió consecutivamente con Georgia, Australia y Gales y quedó en el último lugar de la zona.

El recuerdo más reciente fue en 2023, en Francia. Uruguay tuvo un buen estreno pese a la derrota ante los locatarios, luego cayó con Italia en un juego clave y terminó sus aspiraciones de clasificación. Cerró con triunfo ante Namibia y derrota con Nueva Zelanda.