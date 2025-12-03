Facundo Suárez, de Uruguay, y Cristóbal Game, de Chile, el 6 de setiembre, durante el partido por el proceso clasificatorio de Sudamérica a la próxima Copa del Mundo, en el estadio Charrúa.

La celeste enfrentará a Irlanda, Escocia y Portugal, con la chance de hacer historia y meterse en octavos de final.

El Mundial de rugby 2027 se jugará en Australia entre el 1° de octubre y el 13 de noviembre. Por primera vez participarán 24 selecciones, una de ellas es Uruguay, que clasificó al ganarle el mano a mano a Chile. Es el mejor momento histórico de la celeste, que estará presente en la cuarta Copa del Mundo de manera consecutiva y se ubica en el puesto 14 del ranking.

Esta madrugada se realizó el sorteo de la fase de grupos. Uruguay quedó en la zona D junto con Irlanda, Escocia y Portugal. En lo previo es un buen cuadrangular para la celeste, que debería estar por encima de los portugueses, puede pelear a la par contra los escoceses y no parte como favorito frente a los irlandeses, que son potencia en el deporte de la pelota ovalada.

Primero y segundo de cada grupo avanzan a octavos de final, pero además clasifican los cuatro mejores terceros; eso abre la puerta de hacer historia, ya que Uruguay nunca avanzó de fase en los mundiales.

Antecedentes mundialistas

Uruguay debutó en los mundiales en Gales 1999. Ganó ante España, pero quedó eliminado en primera ronda detrás de Sudáfrica y Escocia. Cuatro años más tarde, volvió a clasificar; esa vez el torneo se jugó en Australia con 20 participantes y zonas de cinco selecciones. La celeste terminó en el cuarto puesto; solamente venció a Georgia y cayó ante Samoa, Sudáfrica e Inglaterra.

Después de ocho años de ausencia, Uruguay retornó en Inglaterra 2015, pero el resultado no fue bueno: cuatro derrotas en un grupo complicadísimo en el que estaban la selección locataria, Australia, Gales y Fiji.

El Mundial 2019 se realizó en Japón. La celeste debutó con un gran triunfo frente a Fiji, que ilusionó, pero luego perdió consecutivamente con Georgia, Australia y Gales y quedó en el último lugar de la zona.

El recuerdo más reciente fue en 2023, en Francia. Uruguay tuvo un buen estreno pese a la derrota ante los locatarios, luego cayó con Italia en un juego clave y terminó sus aspiraciones de clasificación. Cerró con triunfo ante Namibia y derrota con Nueva Zelanda.