Cristian Olivera, de Uruguay, durante el partido amistoso sub 23 frente a Paraguay, el 1 de enero de 2024, en el estadio Domingo Burgueño, de Maldonado.

Tras la salida de Lucas Villalba, otro que tiene chances inminentes de partir es Christian Oliva.

Nacional sumó su primera incorporación para 2026 ya que tiene un acuerdo con Gremio por la cesión de Christian Olivera. El tricolor, además, tendrá una opción de compra. En el equipo de Porto Alegre cambió la directiva y están liberando a todos los extranjeros que no van a tener gran protagonismo en el plantel, y tal es el caso del extremo derecho, lo que ayudó a la posibilidad de llegar a la institución de La Blanqueada.

El futbolista de 23 años viene de jugar 37 partidos en la última temporada, anotó 5 goles y brindó 2 asistencias. Su último partido fue el 6 de noviembre, ya que después sufrió un esguince de tobillo.

César Araújo y Camilo Cándido, los grandes anhelos

En el lateral izquierdo, Nacional no hará uso de la opción de compra por Diego Romero. El tricolor sale al mercado y el gran apuntado es Camilo Cándido, con pasado en el bolso y de buen presente en Atlético Nacional, de Colombia, con quien termina vínculo el 31 de diciembre.

Otra opción fue Matías Viña, quien no seguirá en Flamengo, pero esta chance quedó rápidamente descartada ya que el futbolista es pretendido en varios mercados fuertes desde lo económico.

César Araújo es un jugador que seduce y hace varios períodos de pases que Nacional busca concretarlo. Si bien sigue complicado desde lo económico, facilita la negociación que el jugador esté libre tras terminar su contrato en Orlando City. La dirigencia tricolor está dispuesta a hacer un esfuerzo desde lo económico.

Emiliano Gómez y Renzo Bacchi son otros nombres que interesan en el bolso, que, además, hizo una oferta por Maximiliano Silvera, quien no continuará en Peñarol. La decisión está del lado del delantero, que también recibió propuestas del exterior.

Puerta de salida

Ya hay acuerdo entre Nacional y Botafogo por la venta de Lucas Villalba, quien deja el hueco en el plantel que ocupará Olivera.

Otro que está muy cerca de salir es Christian Oliva. Al Riyadh, equipo de Arabia Saudita dirigido por Daniel Carreño, no tiene problemas de pagar la cláusula de 500.000 dólares; resta que se ponga de acuerdo con el salario del jugador. Para suplir esa baja, el tricolor busca a Araújo.

Otros jugadores que no continuarán en Nacional, además de Diego Romero, son Mauricio Pereyra, que se retira, y el venezolano Rómulo Otero, que acuerda condiciones para rescindir su contrato.

Al momento, está compleja la negociación con Christian Ebere; el jugador quiere seguir y la intención del tricolor es que permanezca. Plaza Colonia es el dueño de su ficha y pide una cotización elevada, pero por el momento no hay acuerdo. Luis Suárez no llegará.