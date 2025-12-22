Además, están acordadas las condiciones del préstamo por Matías Arezo, que incluye una opción de compra obligatoria en caso de llegar a semifinales de Copa Libertadores.

Las últimas novedades del mercado de pases trajeron novedades en los equipos grandes, principalmente en Peñarol, que consiguió objetivos primordiales en el armado del plantel 2026 durante los últimos días.

Las primeras incorporaciones del carbonero fueron Franco Escobar y Facundo Batista. Recientemente cerró el acuerdo con Washington Aguerre; está todo sellado, simplemente falta la firma en el contrato para hacerlo oficial. El golero viene de jugar en Independiente Medellín, de Colombia, donde disputó 45 partidos, recibió 39 goles, tuvo 20 vallas invictas y recibió 12 amarillas.

Aguerre tendrá un contrato hasta diciembre de 2027 con opción por un año más. Arrastra una sanción en Conmebol por la expulsión ante Botafogo en la semifinal de 2024, por lo que no podrá jugar los primeros dos encuentros de la próxima Copa Libertadores.

Acuerdo por Matías Arezo

Peñarol avanzó en el acuerdo de un nuevo préstamo por Matías Arezo, con cargo de 400.000 dólares, de los cuales la mitad será para Gremio de Porto Alegre y la otra parte para River Plate de Uruguay por una deuda preexistente del equipo brasileño. Además, el carbonero podría ejecutar una opción de compra de 3.5 millones de dólares en diciembre de 2026, la cual se vuelve obligatoria en caso de que los dirigidos por Diego Aguirre lleguen a semifinales de la Copa Libertadores.

Si bien Gremio pretendía negociar al jugador con una venta, es un hecho que no será tenido en cuenta como prioridad, y la nueva directiva de la institución de Porto Alegre busca liberar sueldos y cupos de extranjeros. En ese sentido, se allanó la continuidad del delantero en el carbonero.

Otras búsquedas

Con las cuatro incorporaciones confirmadas y el retorno de Matías González de Danubio tras el préstamo, Diego Aguirre tiene las cinco primeras altas para la siguiente temporada.

La prioridad de Peñarol, ahora, pasa por encontrar extremos. En ese sentido, sigue esperando al Grupo Pachuca por la cesión de Nicolás Vallejo, quien fue adquirido por el León, de México. También está encaminado el acuerdo con Abel Hernández. El que probablemente vuelva a salir a préstamo es Andrés Madruga, quien estaba en el fútbol ecuatoriano.