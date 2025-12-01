​​Ronald Araújo se va expulsado durante el partido de la fase de liga de la UEFA Champions League entre el Chelsea y el Barcelona en Stamford Bridge, el 25 de noviembre.

El zaguero ex Boston River y Rentistas, muy criticado en el último partido de su equipo frente al Chelsea en el que se fue expulsado, no estará en el duelo del martes frente al Atlético de Madrid por la liga.

El futbolista uruguayo Ronald Araújo no atraviesa su mejor momento en el Barcelona y quedará afuera de la convocatoria del duro partido del martes frente al Atlético Madrid de su compatriota Josema Giménez. Hace algunos días, el presidente Julián Laporta se manifestó en referencia al jugador, que había sido muy criticado por sus últimas actuaciones.

“La pasó mal y debe superarlo”, señaló y agregó que “se lo criticó mucho, y no es justo”, haciendo referencia, sobre todo, a su expulsión contra Chelsea, a los 44 minutos del partido, que terminó con goleada 3-0 en Stamford Bridge el martes pasado por la Liga de Campeones de la UEFA Champions League. “Es nuestro capitán y debe superar este momento”, agregó el presidente de Barcelona: “Es una persona muy emocional y la pasó mal. Quiero decirle que estamos con él. Debe pasar página, porque aquí ganamos todos y perdemos todos, no hay un solo responsable de las derrotas ni de las victorias”, concluyó.

Sin embargo, este lunes, el entrenador alemán del Barcelona, Hansi Flick, explicó que el defensor uruguayo no estará a disposición por “una situación privada” para el partido de la liga de España que el equipo azulgrana disputará este martes frente al colchonero. “Ronald Araujo no está preparado, es una situación privada y no quiero decir más. Os pediría que lo respetéis”, comentó desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

El riverense no entrena con sus compañeros desde el pasado viernes a causa de un virus intestinal. Se presentó este lunes en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, pero no participó del entrenamiento. El sábado, Barcelona derrotó al Alavés por 3-1 con dos goles de Dani Olmo y uno de su figura Lamine Yamal. Luego de perder el clásico con el Real Madrid por 2 a 1 el 26 de octubre, el azulgrana se recuperó al vencer al Elche por 3 a 1, al Celta de Vigo por 4 a 2 y al Athletic por 4 a 0. Su rival de turno, Atlético de Madrid, viene de vencer a Inter de Milán por Champions y está de racha en La Liga. Con una victoria, el equipo colchonero de Diego Simeone podría igualar al Barcelona en la tabla de posiciones.