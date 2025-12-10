Hay movimiento de arqueros en el mercado de pases, que desde que termina el fútbol profesional hasta que empieza el año siguiente es el deporte más practicado por la prensa deportiva, los dirigentes y los hinchas. Sebastián Lentinelly, golero de Liverpool con varios años en la institución, se presentará en Olimpia. El poderoso club paraguayo contó este año entre sus figuras con Gastón Olveira, que dejaría su lugar al exnegriazul y podría llegar a Peñarol. El arquero uruguayo será nuevamente compañero del paraguayo ex Liverpool Hugo Quintana: “Lo primero que hice fue hablar con él y le pedí que me diera referencias, que fueron las mejores”, señaló Lentinelly. El salteño es, a los 28 años, el futbolista más ganador de la historia de Liverpool Fútbol Club: es el único que ha estado en todos los títulos que los negriazules conquistaron desde 2019, con el primer Intermedio, hasta ahora, que se marcha al torneo paraguayo.

En otro orden, Liverpool aseguró la continuidad de Nicolás Vallejo, tras la negociación directa entre el presidente negriazul, José Luis Palma, y Néstor Grindetti, presidente de Independiente de Avellaneda. Vallejo fue uno de los mejores de Liverpool en los 37 partidos que disputó, en los que anotó 4 goles y brindó 12 asistencias.

También hay novedades en Central Español, que perderá a una de sus figuras, Jairo Villalpando. El volante viajó a Venezuela para incorporarse a Deportivo Táchira, donde dirige Álvaro Recoba y será compañero del también uruguayo ex Danubio Guillermo Fratta.

El presente y el futuro de Maxi Silvera

Como anunció la diaria el martes, es un hecho que, tras algunos meses de negociación, Maxi Silvera no renovará con el Club Atlético Peñarol. La resolución del jugador, apoyado en su abogado, Horacio González Mullin, se produjo en medio de trascendidos sobre un supuesto acuerdo con el tradicional rival, Nacional. Sin embargo, el abogado del deportista se encargó de desmentir estas versiones. El futbolista, ex Cerrito, Juárez y Atlante de México y Santos de Brasil, también ha concitado interés en Argentina, Chile y Colombia.

Por otra parte, González Mullin mencionó en el programa La mañana del fútbol una serie de amenazas que habría recibido Silvera desde que comunicó su desvinculación de la entidad aurinegra: “A partir de esa comunicación ha comenzado a recibir amenazas y además pasó lo que pasó ayer: un mensaje de Whatsapp que comenzó a circular diciendo cosas acerca de su asesora, que es Verónica Correa, y de él, que son falsas”, explicó el abogado. Sobre el supuesto acuerdo con Nacional, dijo que Silvera “no firmó nada”. Sostuvo que “como abogado” sugirió “hacer una denuncia, más allá de si tiene eficacia o no. A nadie le gusta que le escriban por Whatsapp amenazándolo de muerte”.

Silvera se suma a la larga lista de futbolistas que saldrían del equipo aurinegro de cara a la temporada 2026. Pedro Milans, Gastón Silva, Mathias de Ritis, Damián Suárez y Marco Oroná, el joven futbolista de Villa Soriano que había pasado a Universidad de Chile y que llegó a integrar el plantel de la selección en las eliminatorias –que no llegó aún a debutar en la primera profesional–, son algunos de los jugadores que terminan su contrato y está confirmado que no continuarán en la institución. Jaime Báez y el arquero chileno Brayan Cortés podrían sumarse a la lista.

Por otra parte, Franco Escobar, que llega libre del Houston Dynamo de la Major League Soccer, pasó también por Atlanta y Los Ángeles FC en Estados Unidos y por Newells Old Boys de Rosario, Argentina, su ciudad natal, se sumará a los entrenamientos en los primeros días de enero. Diego Aguirre esperará por las recuperaciones de lesiones de Eduardo Darias, Tomás Olase, Germán Barbas y Javier Cabrera. En caso de que el arquero chileno no llegue a un acuerdo que asegure su continuidad, uno de los nombres que circulan para sustituirlo es el de Gastón Olveira, que no seguirá en Olimpia de Paraguay tras la llegada de Lentinelly.

La vuelta de Cándido

El entrenador tricolor, Jadson Viera, evalúa la participación de algunos futbolistas salidos de las formativas, entre ellos, Guillermo López –que después de debutar en la primera tricolor estuvo esta temporada a préstamo en Boston River con éxito–, Axel Frugone y Lautaro Vázquez. Mientras tanto, sondea la posibilidad de intercambiar arqueros con el equipo que dirigió antes, Boston River. El sastre podría surtir a Nacional con Bruno Antúnez por Ignacio Suárez.

Una de las apuestas tricolores es Cristian Kike Olivera; la otra, que parece más cercana, es la vuelta de Camilo Cándido, quien finalizó su vínculo con Nacional de Medellín y regresó a Cruz Azul de México, club propietario de su ficha, pero la entidad cementera necesita liberar un cupo de extranjeros, por lo que podría darse el retorno. En Nacional disputó un total de 108 partidos, convirtió 7 goles y se consagró campeón uruguayo en 2022.

Lo que sí está confirmado es que para la temporada 2026 Viera no contará con Lucas Villalba, y habrá que ver si se busca asegurar nuevos delanteros por fuera –Guillermo López podría ser una opción– o si simplemente se pretende incorporar futbolistas que sean delanteros, estando sin resolverse los casos de Christian Ebere y Nicolás López, quien aún tiene contrato vigente pero no se confirma como uno de los seguros para 2026.