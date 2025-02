El partido será el domingo a las 19.30 en el Gran Parque Central.

El Gran Parque Central del barrio La Blanqueada tendrá un marco de público completo para el clásico de este domingo. El partido será a las 19.30 y será el tercero en lo que va de 2025. Los dos anteriores, el correspondiente al torneo de verano y el de la Supercopa, terminaron en manos del equipo de Martín Lasarte.

Los hinchas de Nacional, como era de esperar, terminaron de agotar las entradas en la madrugada de este viernes, después de que a la medianoche se habilitara la venta para el público en general.

En un movimiento compensatorio con las cifras perdidas, divulgadas en las últimas horas, con respecto al último clásico de 2024, que alcanzaron los 250.000 dólares, el club con Ricardo Vairo a la cabeza y Flavio Perchman como el brazo ejecutor decidió cobrar entradas de menor rango a los socios en lugar de ingresar completamente gratis. Ni un pero pusieron los fanáticos del club albo para volver a llenar el Parque Central en busca del tercer clásico del año, y estirar una racha positiva para Nacional en materia de derbis criollos frente a Peñarol, que alcanza los ocho partidos.

Los socios honorarios, vitalicios y cadetes empezaron a comprar sus entradas el martes. El jueves por la mañana se agotaron los primeros sectores con la habilitación para los socios generales. La tribuna José María Delgado y el codo fueron los sectores primeros en agotar sus localidades, y horas después fue el turno de la Atilio García. Luego de la habilitación del público en general, en la medianoche de este viernes, se terminaron por vender los tickets que quedaban para las populares Abdón Porte y Héctor Scarone.

Nacional perdió en la primera fecha con Montevideo City Torque, y Peñarol derrotó a Progreso, por lo que la incipiente tabla favorece al aurinegro.

Los números de Nacional tras el mercado de pases

En otro orden, Nacional dio a conocer en sus redes sociales los números referentes a los movimientos realizados en el actual período de pases, con la nueva directiva. Según la comunicación oficial del club, Nacional generó una ganancia entre partidas y llegadas de unos 2.715.000 dólares. Esto se debe a la inversión de US$ 3.010.000 para reforzar la plantilla de cara a 2025, divididos en US$ 960.000 por Luciano Boggio, el ex Defensor y Lanús, el último en llegar, US$ 800.000 por el ex Torque Lucas Villalba, que ya convirtió su primer gol clásico en emotiva jornada, US$ 700.000 por el colombiano Julián Millán, US$ 350.000 por el defensor Emiliano Ancheta, y US$ 200.000 por la llegada del internacional Rómulo Otero.

Por su parte, llegaron sin cargo Yónatan Rodríguez, Franco Catarozzi, Diego Romero y el chileno Eduardo Vargas. En cuanto a las transferencias, el monto recaudado ascendió a US$ 5.725.000. 1.800.000 dólares entraron libres para el club por la transferencia de Mateo Antoni a Argentinos Juniors, US$ 75.000 por la partida de Antonio Galeano al Ceará y US$ 400.000 por el arribo de Leandro Lozano también al bicho de La Paternal. Finalmente, el canterano Lucas Sanabria fue negociado a Los Ángeles Galaxy de la MLS por unos US$ 3.000.000.