En filas tricolores el tema despertó muchísima polémica y el club sacó un comunicado.

Este año se cumplen 30 años de la Marcha del Silencio. Como ocurre en la previa de cada 20 de mayo, hace algunos años que los clubes deportivos comenzaron a pronunciarse respecto de la búsqueda de detenidos desaparecidos, con pancartas en los partidos o posteos en redes sociales en días puntuales del calendario. Peñarol y Nacional fueron criticados por la masa social en el pasado al no tomar postura sobre el tema.

En la última fecha del Torneo Apertura, dada la cercanía a una nueva marcha, hubo distintos movimientos que hicieron alusión. Progreso, uno de los pioneros en visualizarlo, salió a la cancha con una pancarta que decía “Todos somos familiares”; el plantel posó para la foto en la previa al encuentro ante Juventud de Las Piedras mientras sus hinchas, en la tribuna, alzaron imágenes de personas desaparecidas.

Los capitanes de Nacional y Peñarol, Sebastián Coates y Maximiliano Olivera, participaron en el video que convocó a la marcha. En los partidos del fin de semana los dos equipos salieron con remeras alusivas. En el encuentro en el Parque Central, el plantel de Defensor Sporting también participó en la movida con prendas y banderas negras, con distintas leyendas identificadas con el movimiento social.

Plaza Colonia solicitó a la Mesa Ejecutiva ingresar con una pancarta con la palabra “Presente” y el escudo de la institución. La petición fue aprobada.

Empuje popular y críticas a la decisión

En 2024 los hinchas de Peñarol se organizaron para hacer movimientos alusivos en la tribuna, más allá de la postura institucional de no pronunciarse. Ese empuje popular permitió que este año se sumara el plantel principal. La gente en la victoria ante Montevideo City Torque sacó carteles a los 30 minutos del primer tiempo, en clara referencia al aniversario de la Marcha del Silencio.

En filas albas, desde hace algunos años los hinchas cuentan con una bandera que dice: “Bolsos detenidos desaparecidos, presente”. El domingo, el plantel salió con remeras alusivas con los tres colores que identifican a Nacional. En la tribuna hubo carteles que decían: “Bolsos por memoria, verdad y justicia” y abajo culminaron con la frase: “Ni olvido ni perdón”.

Para muchos fue un acierto, aunque se generó polémica y varias voces se alzaron en contra de lo sucedido. Agustín Viana, exjugador de la institución posteó en su cuenta de X: “Nacional está por encima de la política. El estatuto es bien claro. En Nacional hablamos de Nacional y defendemos a Nacional. No se estuvo bien hoy. No es el espíritu del club decano y el más grande. Esperemos que todos entendamos esto. Y, más allá de que podamos compartir o no la causa, es entender que no es el lugar para hacer política”, ante algunos comentarios contrarios a su postura, agregó: “No es contra la causa, es contra hacer política en el club con la causa. Arriba nosotros, en Nacional no quiero política ni nada que nos divida”.

Martín Elgue, expresidente del básquetbol tricolor, publicó la foto del estatuto con el artículo 2, que dice: “Quedan especialmente prohibidos, dentro de los locales del club, los actos o manifestaciones de carácter político, religioso o filosófico”. A título personal, expresó: “El espíritu del estatuto de Nacional es claro, debemos resguardar la institución para que sea un lugar de unidad y no de división, porque Nacional somos todos los Bolsos que sentimos, queremos y apoyamos a nuestros colores”.

Nacional no se había manifestado institucionalmente hasta este lunes de tarde. En el comunicado oficial firmado por la comisión directiva, el club expone su postura en cinco puntos. Si bien en el primero argumenta que Nacional “es una institución profundamente comprometida con los valores democráticos, los derechos humanos y la memoria histórica de nuestro país”, en el punto siguiente sostiene que la utilización de la camiseta “no contó con la autorización” de la comisión directiva y, por lo tanto, lamentan “lo sucedido”.

Nacional para justificar su postura hace mención al estatuto, el que “mantiene una postura de neutralidad ante manifestaciones políticas y sociales, procurando que sus símbolos y su indumentaria sean utilizados exclusivamente para fines deportivos y representativos de la institución”.