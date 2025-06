Directivos de la Asociación Uruguaya de Fútbol y de Tenfield se reunieron por los derechos de televisación del fútbol uruguayo: se cambió de lugar sobre la marcha, primó el buen trato, pero no hubo humo blanco.

Hace 20 días, el ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y una delegación en representación de Tenfield conversaron formalmente por primera vez sobre los derechos de televisación del fútbol uruguayo y la posible renovación del contrato que los une y que vence a fin de año. Este martes se volvieron a juntar y la reunión pasó las tres horas de debate.

El segundo mitin fue en el Sofitel Carrasco y no en el estadio Centenario como la vez anterior. No fue casual el cambio de lugar, tampoco que se eligiera el hotel en Carrasco sobre la marcha, cambiando lo que parecía que sucedería en otro sitio: ambos estuvieron de acuerdo. La prensa, apostada en el estadio, debió trasladarse por todo Montevideo para esperar declaraciones al término de la reunión. “Las razones no vienen al caso y nosotros no las vamos a difundir”, dijo el presidente de la AUF, Ignacio Alonso.

El encuentro está pactado dentro de las idas y vueltas que ambas partes tendrán hasta el 4 de julio, fecha marcada para cerrar un acuerdo. Si eso no sucede, la licitación por los derechos de televisación del fútbol local se abrirá hasta fin de año, cuando Tenfield no sólo se puede presentar, sino que, en el caso de no ser elegida, puede igualar la mejor oferta y quedarse una vez más con los derechos. Será la última vez que esta cláusula se utilice –es decir, no aparecería en el próximo contrato– porque es ilegal y atenta contra la libre competencia, según la Comisión de la Competencia del Ministerio de Economía.

Declaraciones de Ignacio Alonso

Alonso declaró ante los medios de prensa una vez finalizada la reunión. Consultado sobre un posible acuerdo para que no se llegue a una licitación, dijo que se está “trabajando para llegar a un número y a condiciones que sean satisfactorias”, dejando en claro que cuando habla de “números” está marcando la aspiración que la AUF tiene “a partir de los estudios que tenemos y de lo que proyectamos hacia adelante. Esa es nuestra parte, para lo que nos preparamos, para lo que estudiamos, para lo que estamos plantados en la cancha, en las condiciones que hemos logrado, que creo que son positivas. Luego veremos sobre el final. Ahí tendremos la constatación de cuál ha sido el resultado de la negociación”.

Consultado sobre los números y las condiciones, Alonso no quiso blanquear lo que se habló puertas adentro y fue tajante en su respuesta: “No vamos a trasladar públicamente las cosas que trasladamos internamente. Eso no lo vamos a quebrantar”.

Al presidente de la AUF también se le preguntó cómo fue el tono de la reunión, con respecto al primer encuentro con Francisco Paco Casal y Osvaldo Giménez, pero a Alonso, nuevamente, le pareció mejor no dar explicaciones sobre lo que se charló en el encuentro, dándole un carácter de privado. “Eso sería quebrantar la buena fe. Lo que sí te puedo decir [es] que, obviamente, uno ve la reunión, se para, habla, dialoga y fue respetuosa, correcta, fue abierta. Eso sí puedo decir. Las autoridades de Tenfield que estaban presentes en la jornada de hoy, que fueron las mismas que estuvieron presentes en la jornada del 4 de junio, fueron abiertas a lo que nosotros teníamos para expresar”.

Oferta de Tenfield no hubo

Si bien se tiraron números arriba de la mesa, desde un lado y desde otro, no fue la ocasión en la que Tenfield dio una oferta. “Al día de hoy no hubo ninguna oferta formal, y, por lo tanto, no hay nada que informarles a los clubes”, fueron las palabras de Alonso al respecto.

En el contrato vigente, lo que paga la empresa de televisión son 17 millones de dólares anuales por los derechos del fútbol uruguayo, pero se sabe que la AUF quiere más: una cifra que tiene como piso 65 millones de dólares por año. Tenfield, que ostenta los derechos desde 1998, está dispuesta a prácticamente duplicar lo que paga hoy en día, cifra que no colma a la asociación.

Días pasados informamos sobre los ingresos de Tenfield tras la presentación de su último balance: entre octubre de 2023 y noviembre de 2024 ingresaron a Tenfield 65,6 millones de dólares por los derechos del fútbol uruguayo, lo que le dio una rentabilidad de 24,5 millones de ganancias al año.