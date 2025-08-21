Giorgian de Arrascaeta celebra el primer gol de su equipo ante Inter, el 20 de agosto, en el estadio Beira Rio, en Porto Alegre, Brasil.

Estudiantes de La Plata avanzó con Fernando Muslera de titular; hoy se cierran las últimas tres llaves.

Flamengo y Estudiantes de La Plata se cruzarán en cuartos de final de la Copa Libertadores; los dos clasificaron el miércoles por la noche. El equipo argentino empató 0-0 con Cerro Porteño en un partido muy chato e hizo valer el 1-0 que consiguió en Paraguay una semana antes. Fernando Muslera y Tiago Palacios fueron titulares en el elenco platense.

Flamengo clasificó sin problemas, había ganado 1-0 de local y derrotó 2-0 de visitante a Inter de Porto Alegre. Giorgian de Arrascaeta anotó el primer gol ingresando por el centro del área y definiendo fuerte sobre su compañero de la selección uruguaya Sergio Rochet. Pedro, sobre la hora, puso el segundo.

El Fla le ganó tres partidos en una semana a su rival de turno, ya que el domingo pasado se habían enfrentado por el Brasileirao. Además de De Arrascaeta, fue titular Guillermo Varela en el conjunto brasileño; en el locatario, en tanto, jugaron Rochet y Alan Rodríguez.

Se cierran las últimas tres series de Copa Libertadores, ¿dónde ver los partidos?

A las 19.00 Liga Deportivo Universitaria recibirá a Botafogo en Quito, en la ida ganaron 1-0 los brasileños. En el locatario estará a la orden Gianfranco Allala, mientras que en la visita militan los uruguayos Mateo Ponte, Santiago Rodríguez y Gonzalo Mastriani. Televisará la pantalla principal de ESPN. El que avance se cruzará con San Pablo.

A las 21.30 van los otros dos encuentros; por el mismo canal va el cotejo entre River Plate y Libertad de Paraguay, que fue 0-0 en la ida. Sebastián Boselli puede ser titular en el equipo de Marcelo Gallardo, mientras que Martín Silva atajará en el elenco paraguayo.

Por ESPN 5 se televisará Palmeiras-Universitario, serie que está liquidada ya que los brasileños ganaron 4-0 en Perú. Facundo Torres, Emiliano Martínez y Joaquín Piquerez estarán a la orden en el locatario, mientras que el golero Sebastián Britos y Gabriel Costa jugarían en el elenco que dirige Jorge Fossati. Los ganadores de las últimas dos series chocarán en cuartos de final.