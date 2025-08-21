Flamengo y Estudiantes de La Plata se cruzarán en cuartos de final de la Copa Libertadores; los dos clasificaron el miércoles por la noche. El equipo argentino empató 0-0 con Cerro Porteño en un partido muy chato e hizo valer el 1-0 que consiguió en Paraguay una semana antes. Fernando Muslera y Tiago Palacios fueron titulares en el elenco platense.
Flamengo clasificó sin problemas, había ganado 1-0 de local y derrotó 2-0 de visitante a Inter de Porto Alegre. Giorgian de Arrascaeta anotó el primer gol ingresando por el centro del área y definiendo fuerte sobre su compañero de la selección uruguaya Sergio Rochet. Pedro, sobre la hora, puso el segundo.
El Fla le ganó tres partidos en una semana a su rival de turno, ya que el domingo pasado se habían enfrentado por el Brasileirao. Además de De Arrascaeta, fue titular Guillermo Varela en el conjunto brasileño; en el locatario, en tanto, jugaron Rochet y Alan Rodríguez.
Se cierran las últimas tres series de Copa Libertadores, ¿dónde ver los partidos?
A las 19.00 Liga Deportivo Universitaria recibirá a Botafogo en Quito, en la ida ganaron 1-0 los brasileños. En el locatario estará a la orden Gianfranco Allala, mientras que en la visita militan los uruguayos Mateo Ponte, Santiago Rodríguez y Gonzalo Mastriani. Televisará la pantalla principal de ESPN. El que avance se cruzará con San Pablo.
A las 21.30 van los otros dos encuentros; por el mismo canal va el cotejo entre River Plate y Libertad de Paraguay, que fue 0-0 en la ida. Sebastián Boselli puede ser titular en el equipo de Marcelo Gallardo, mientras que Martín Silva atajará en el elenco paraguayo.
Por ESPN 5 se televisará Palmeiras-Universitario, serie que está liquidada ya que los brasileños ganaron 4-0 en Perú. Facundo Torres, Emiliano Martínez y Joaquín Piquerez estarán a la orden en el locatario, mientras que el golero Sebastián Britos y Gabriel Costa jugarían en el elenco que dirige Jorge Fossati. Los ganadores de las últimas dos series chocarán en cuartos de final.