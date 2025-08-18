Los tejanos oficializaron la salida de Alejandro Larrea, mientras que en el darsenero todo indica que no seguirá Julio Ribas.

La tercera fecha del Clausura tuvo consecuencias en la continuidad de dos entrenadores; Progreso y River Plate volverán a cambiar sus directores técnicos.

Los tejanos cayeron 3-1 ante Nacional en el Gran Parque Central. Si bien era una derrota previsible, el aurirrojo suma siete caídas consecutivas; su último triunfo fue el 8 de junio, ante Miramar Misiones, por 1-0 en el Parque Paladino, con gol de Agustín Pinheiro.

Alejandro Larrea asumió en el gaucho el 8 de abril y dirigió 15 encuentros, en los que logró los cuatro triunfos que lleva Progreso en el campeonato, empató una vez y perdió las diez restantes.

La institución comunicó: “Se acordó con Alejandro Larrea su desvinculación como entrenador del plantel principal. Agradecemos y valoramos a un hombre de la casa por su profesionalismo y dedicación”.

Los tejanos comenzaron la temporada con Javier Méndez y ahora se dio la salida el exdelantero de 58 años. Está todo dado para que Leonel Rocco sea el sustituto; el domingo por la noche tuvo una comunicación con la directiva del club en la que se avanzó mucho en su llegada. Como jugador fue campeón uruguayo en 1989 y como entrenador clasificó a la Copa Libertadores de 2020 haciendo una gran campaña la temporada anterior.

Progreso volverá a jugar el domingo 24 de agosto con Danubio en el Paladino a las 10.30.

Todo indica que Julio Ribas no seguirá en River Plate

La derrota ante Montevideo City Torque fue dura para River Plate. Los hinchas pidieron la salida del entrenador, algo que sería una decisión tomada; solamente resta saber las vías de la desvinculación, pero el ciclo parece terminado.

El director técnico de 68 años llegó el 31 de marzo en lugar de Diego Memo López, dirigió 16 encuentros con tres triunfos, cuatro empates y nueve derrotas. El darsenero está último en la tabla anual y la del descenso, se le vienen Peñarol –el próximo domingo en el Campeón del Siglo– y Nacional de forma consecutiva y sus chances de permanecer en primera son pocas.

El lunes será un día clave para oficializar la situación, salvo un cambio muy drástico; el martes tomaría las riendas del equipo un entrenador interino.