El pionero venció 2-1 a Rampla Juniors, estiró su ventaja y agudizó los inconvenientes deportivos del picapiedra; quedó muy pareja la lucha por el segundo ascenso y el ingreso a los playoffs.

Quedan 11 fechas para la finalización de la fase regular de la segunda división profesional, que otorga dos ascensos directos y cuatro cupos a playoffs para disputar el tercer boleto rumbo a primera para la temporada 2026.

La segunda etapa de la rueda de revanchas se disputó entre viernes y sábado, ya que la tercera fecha tendrá lugar entre semana. Además, sirvió como excusa para que tres partidos tuvieran lugar en la pantalla, mezclados entre tanto fútbol de la categoría principal.

Destacó el triunfo de Albion 2-1 sobre Rampla el sábado de mañana en el Franzini, en un partidazo entre los extremos de la tabla. Si bien no puede sorprender que el primero le ganó al último, la situación de los picapiedras es ultracomplicada y siempre se espera que pueda levantar, aunque no sucedió, otra vez.

Octavio Perdomo puso en ventaja al pionero, pero cinco minutos después lo igualó Maximiliano Viera, que debutó con gol con su nuevo equipo; el zurdo puso un remate esquinado inatajable. En la recta final, un centro de Facundo Sosa se cerró tanto que se le metió por el segundo palo a Gabriel Araújo, que había sustituido a Lucero Álvarez en el entretiempo. Gran victoria para Albion, que estiró la ventaja en la cima.

Tacuarembó, que está segundo, sucumbió el viernes por la noche en su visita a Deportivo Maldonado; ganó 2-0 el fernandino con tantos de Renato César y Elías de León. Los del este se pusieron a cuatro puntos de su rival de turno y sueñan con el ascenso directo.

El viernes también tuvo las victorias de Central Español y Colón. Los tricolores de Parque Batlle sacaron un triunfazo en duelo de equipos que están arriba; venció 3-2 a Oriental de La Paz en un gran encuentro que se disputó en el Tróccoli. Los palermitanos arrancaron con todo y en diez minutos anotaron por duplicado por intermedio de Fernando Camarda y Santiago Sequeira. Pero rápidamente lo igualó el elenco canario con cabezazos de Gastón Colman y Alejandro González. Sobre el final, con un remate de 45 metros, lo ganó Ignacio Panzariello, en uno de esos goles que si se convirtieran en otras latitudes recorrerían las pantallas de todo el planeta.

Colón volvió a puestos de playoffs al golear 4-0 a Rentistas, que cortó una racha de ocho encuentros sin perder. El partido se liquidó en el primer tiempo; Cristian Cruz, Maicol Borba, en contra, Maicol Ferreira y Ronald Álvarez anotaron los goles.

Atenas, que tiene un andar irregular, venció de visitante 2-1 a Uruguay Montevideo, que no levanta cabeza pese al cambio de entrenador (asumió Valentín Villazán en lugar de Leonardo Medina). Los carolinos ganaron en el Tróccoli con tantos de Gonzalo Andrada y Rodrigo Viera; Facundo Borges había empatado transitoriamente para los de Pueblo Victoria.

Abajo se movieron los cimientos

La derrota de Rampla Juniors lo dejó último en el descenso, incluso sabiendo que en la próxima fecha tampoco podrá salir de ese lugar. Uno de los grandes batacazos lo dio Artigas; con el debut de Luis Almada como entrenador venció 3-1 a Fénix, de visitante. Manuel Núñez, Nicolás Leites y Guillermo Pereira, en contra, anotaron para el club que supo ser de La Teja pero ahora transcurre su vida deportiva en el departamento que lleva el mismo nombre de la institución. En el final, para la anécdota, descontó Facundo Milán en el albivioleta.

En choque de rivales directos, Cerrito le ganó 1-0 a La Luz y confirmó una renta tranquilizadora para encarar la recta final de la temporada de cara al descenso. Luciano Batista puso el único gol en un juego de trámite cerrado. En la próxima fecha habrá un partidazo entre Artigas y La Luz.