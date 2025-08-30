Maximiliano Gómez, de Nacional, tras convertir el segundo gol de su equipo durante el partido ante River Plate, el 30 de agosto, en el Parque Federico Saroldi.

El darsenero sigue sin levantar cabeza y peligra su continuidad en primera división, mientras que Nacional lidera en solitario la tabla anual.

La quinta fecha del torneo Clausura recibió en la jornada sabatina y primaveral, a River Plate y Nacional en un partido clave para ambos equipos: River Plate, por la urgencia de sumar de a tres para salir de la zona del descenso, y para Nacional, para no seguir dejando puntos en la tabla anual después del empate ante Boston River.

Los primeros minutos del encuentro encontraron al equipo de Pablo Peirano con un juego dinámico por los laterales y con intenciones claras de controlar la pelota. Si bien tuvo varias oportunidades donde incomodó a River Plate en el área chica, el conjunto aarsenero respondió defensivamente y salió al contragolpe para responder con velocidad.

Es así que el equipo de Raúl Salazar tuvo algunas aproximaciones, por ejemplo, Tiziano Correa, quien en el primer tiempo tuvo un remate lejano hacia el área chica, que el arquero Luis Mejía pudo retener cómodamente.

A los 17 minutos, se abrió el marcador del partido con el primer gol de Nacional. Una jugada de pelota quieta encontró al colombiano Julián Millán que metió la pelota en la red de un cabezazo, tras una salida errónea del guardameta Fabricio Correa.

Nicolás López, de Nacional, y Lucas Lemos, de River Plate, durante el partido por la quinta fecha del Torneo Clausura, el 30 de agosto, en el Parque Federico Saroldi. Foto: Guillermo Legaria, Agencia Gamba

Este gol le permitió a Nacional posicionarse con tranquilidad en la cancha, donde mostró el buen manejo de la pelota, pero con algunas carencias en la definición.

River Plate, si bien tuvo momentos donde salió a contraatacar, en ningún momento pudo incomodar, ni generarle peligro a Nacional.

Ya para el segundo tiempo, el panorama fue un poco más de lo mismo que se vio en el primer tiempo. Con poca generación de juego, a los 52 minutos, Nacional tuvo en el lateral a Nicolás Lodeiro, quien le envió un centro a Maximiliano Gómez, que llegó de plancha para marcar el 2 a 0.

Después, a los tres minutos con un error en el medio del campo, Christian Oliva recupera la pelota y se la envía a Nicolás “Diente” López, para que, con velocidad, pueda definir el 3 a 0.

Con este partido, se cerró la jornada sabatina de la Liga AUF Uruguay. Por la sexta fecha del Clausura, el próximo sábado 6 de setiembre, el conjunto de River Plate visitará a Boston River en el Estadio Campeones Olímpicos de la ciudad de Florida a las 20.30 horas.

Por su parte, Nacional recibirá el domingo 7 al conjunto de Racing a las 18.00 horas en el Gran Parque Central, donde se destaca que será el último encuentro sin público locatario, luego de lo que fue la sanción tras los incidentes del clásico de la final del torneo Intermedio.