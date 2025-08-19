Tras la salida de Julio Ribas, llegará Raúl Salazar junto con Pablo Gaglianone como ayudante técnico.

River Plate decidió terminar el vínculo con Julio Ribas tras la derrota con Montevideo City Torque que dejó extremadamente complicado al darsenero en zona de descenso.

Ribas llegó el 31 de marzo, dirigió 16 encuentros con tres triunfos, cuatro empates y nueve derrotas. Inició la temporada Diego Memo López, quien apenas estuvo en ocho cotejos y sumó tres igualdades –Cerro, Nacional y Peñarol– y cinco caídas.

El darsenero es, junto con Progreso, uno de los equipos que tuvieron tres entrenadores en la misma temporada. En River Plate asumirá Raúl Salazar, que estaba dirigiendo la cuarta de Peñarol; su ayudante técnico será Pablo Gaglianone, que ocupaba el mismo cargo en Montevideo City Torque –de hecho, fue el entrenador que subió al ciudadano como interino, al ingresar en lugar de Pablo Marini en la recta final de la Segunda División–.

Tanto Salazar como Gaglianone son exjugadores de la institución del Prado, que tomó la decisión de apostar por gente de la casa para salir del mal momento deportivo.

River está último tanto en la tabla anual como en la del descenso y se le vienen Peñarol –el próximo domingo en el Campeón del Siglo– y Nacional de forma consecutiva. Sus chances de permanecer en Primera son escasas: deberá sumar más de 23 puntos en los 12 cotejos que le quedan a la temporada. Es el equipo con menos goles anotados, solamente convirtió 16.