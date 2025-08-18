La B llega a la fecha 16 de la fase regular, con Albion como líder con distancia.

Todavía queda un tramo, pero es el último, para saber quién se queda con el preciado premio de ascender a primera división. Al día de hoy en la pelea directa por el ascenso está el pionero del fútbol uruguayo, Albion, que le ganó a Rampla, que está hundido en dudas, deudas y el descenso. Nos separan 11 fechas para saber quiénes son los dos que suben de manera directa y quiénes van por el tercer ascenso en los playoffs.

El pionero llegó a 46 puntos y estiró su ventaja a siete puntos sobre su perseguidor, Tacuarembó. Central Español con 37 puntos, Deportivo Maldonado y Atenas con 35 y Colón con 34, y por diferencia de goles, se estarían metiendo en los playoffs al día de hoy. Rentistas, Oriental y Fénix están al acecho y parten la tabla entre los que pelearán por el descenso al amateurismo.

La fecha dice que el martes hay un partidazo en el Parque Capurro a las 15.00, cuando Fénix, que quiere prenderse en la pelea como sea, enfrente a Albion, que lidera el torneo de la mano de Joaquín Boghossian. El partido será transmitido por televisión. A la misma hora, en el Parque Palermo, el local Central Español recibe a Deportivo Maldonado, dos equipos que terminaron de afianzarse en la segunda parte del año.

El miércoles, el equipo de todas las urgencias, Rampla Juniors, recibe a las 15.00 en el estadio Olímpico Pedro Arispe a Uruguay Montevideo, en partido que también irá por televisión. El picapiedra marcha último en la tabla de posiciones. Más tarde, en Maldonado, en el Domingo Burgueño Miguel, Atenas va con el Oriental del Chiche Mathías Corujo. A las 19.00, también por televisión, uno de los atractivos de la etapa será el clásico del Cerrito de la Victoria. Rentistas, que se afianza en los puestos de pelea, espera por Cerrito en el complejo de Camino Mendoza. El auriverde deberá ganar por el honor y por respirar en los puestos del descenso.

En el norte del país, Tacuarembó juega en el Raúl Goyenola con Colón en un partido que puede mover las piezas. El rojo necesita volver a ganar para sostener la ventaja, pero el equipo de Damián Santín se afianzó en la conversación.

Cierran la fecha en Rivera dos que necesitan ganar como sea, Artigas y La Luz. El partido será en el estadio Atilio Paiva Olivera de Rivera a las 20.00.