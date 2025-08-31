Con cuatro jugadores del exterior y uno del medio local comenzaron los entrenamientos de la celeste para la última doble fecha, en la que Perú y Chile serán los rivales.

Desde que Marcelo Bielsa es el entrenador de la selección uruguaya, las convocatorias para las fechas de Eliminatorias se hacen oficiales cuando los futbolistas van llegando al Aeropuerto Internacional de Carrasco o al Complejo Celeste.

Este domingo se realizó el primer movimiento con cinco jugadores; fue en el gimnasio y simplemente con ejercicios de movilidad para sacarse el viaje de arriba. El lunes llegará el grueso del plantel.

Santiago Mele, Juan Manuel Sanabria, Darwin Núñez e Ignacio Laquintana llegaron desde el exterior mientras que Kevin Amaro, de Liverpool, es el único citado del medio local.

Uruguay enfrentará a Perú el próximo jueves a las 20.30 en su último partido de Eliminatorias en el Estadio Centenario, luego visitará a Chile el martes siguiente. Con un punto más, la celeste sellará su clasificación al Mundial 2026.

Darwin Núñez: “estamos cerca del Mundial y necesitaba tener minutos”

Darwin Núñez está suspendido para enfrentar a Perú pero volverá a estar a las órdenes de Marcelo Bielsa en el encuentro frente a Chile. El delantero jugó 85 minutos el viernes en el triunfo 2-0 de Al Hilal sobre Al-Riyadh, convirtió un gol pero se lo anularon.

Al llegar a Uruguay, habló con los medios sobre la decisión de pasar al fútbol árabe: “Estoy muy contento por esta nueva experiencia en una liga que está creciendo. El tiempo dirá si fue un buen paso. A medida que vayan pasando los días voy a ver más claras las cosas. Necesitaba tener rodaje, estamos cerca del Mundial y quería tener minutos, algo que en Liverpool no iba a lograr. Fue una decisión complicada; lo hablé con mi entorno”.

En conferencia de prensa, Marcelo Bielsa dijo que no fue consultado por el delantero al cambiar de equipo, y el artiguense comentó: “no escuché lo que dijo ni miré las redes porque termina haciéndole daño al jugador” y luego bromeó: “No sé si me va a tirar de la oreja, espero que me diga algo bueno y positivo, todavía no hablé con el entrenador, lo veré hoy”.

Para cerrar contó su sentimiento al ver la doble fecha anterior por televisión al estar suspendido: “La vez pasada no pude venir y fue un poco jodido verlo de afuera; estaba desesperado y quería estar”.

Ignacio Laquintana: “todo jugador uruguayo quiere estar en esta situación”

El veloz atacante fue convocado por Marcelo Bielsa luego de estar en varias reservas donde no se concretó su citación. Laquintana jugó 62 minutos el sábado en la derrota de Red Bull Bragantino por 4-1 ante Botafogo en Río de Janeiro por el Brasileirão.

Al llegar contó con mucha felicidad: “Estoy tranquilo y muy feliz, todo jugador uruguayo quiere estar en esta situación. Sabía que el cuerpo técnico de la selección me venía siguiendo, había tenido charlas con ellos y esta vez se dio, se hizo muy larga la espera”.

El atacante analizó su actualidad deportiva: “Siento que estoy en un momento muy bueno, físicamente estoy bien, el fútbol brasileño te da un diferencial en fuerza, velocidad y ritmo”.

Santiago Mele: “di un paso adelante en mi carrera”

Santiago Mele fue titular el sábado en el triunfo de visitante de Monterrey por 4-2 sobre Puebla, luego de la victoria voló hacia Montevideo. En la doble fecha anterior fue titular por la lesión de Sergio Rochet. El golero surgido en Fénix llega con expectativas generadas: “Estoy feliz acá, se cierra una etapa muy linda en lo personal de completar la Eliminatoria siendo convocado, siento que di un paso adelante en mi carrera al pasar al fútbol mexicano que es muy competitiva y hermosa de jugar”.

“Siempre queremos ganar cuando venimos a representar a Uruguay, en este caso es especial porque podemos regalarle una alegría a la gente de sellar la clasificación en el Estadio Centenario”, sentenció Mele.

Juan Manuel Sanabria: “Estoy orgulloso de defender a mi país”

También desde México llegó Juan Manuel Sanabria, el surgido en Nacional que defiende a Atlético San Luis. El floridense no fue parte de la convocatoria en la derrota de su equipo 3-1 ante Toluca el pasado viernes. Ya había estado en convocatorias, es un jugador que Marcelo Bielsa destacó públicamente.

Sobre esto, dijo: “Estoy orgulloso y feliz de defender a mi país, el trabajo me trajo hasta acá, la recompensa es estar en la convocatoria, significa que vengo haciendo las cosas bien y que cuando me tocó entrenar le mostré algo al entrenador que le gustó”.

El lateral habló de las expectativas a corto y mediano plazo: “En la selección aprendo mucho, hay jugadores de grandísimo nivel. El primer objetivo es clasificar el martes, después todos soñamos con un lugar en el Mundial, vengo con ganas y fuerza para tener minutos”.

Las bajas de Uruguay para las Eliminatorias

Para esta doble fecha se sabe que algunos jugadores que suelen ser titulares no estarán, por lesión. Ellos son José María Giménez, Nicolás de la Cruz y Maximiliano Araújo.

Si bien el plantel no está confirmado públicamente, desde la interna de la selección se desprendió que no habrá más ausencias entre los habituales convocados, la lista se dará a conocer cuando todos estén en Uruguay, a la espera del desempeño del fin de semana en sus equipos y que ningún jugador sufra temas sanitarios que le impidan viajar.