Los aurinegros, aunque piensen en la Libertadores, no pueden descuidar el Uruguayo ni a su buen rival.

Desde este viernes y hasta el lunes se jugará la 3ª fecha del Clausura. La etapa que se juega en cuatro días tiene en cada uno de sus encuentros cosas trascendentes, ya sea por la coyuntura particular por la que atraviesan los equipos como, por ejemplo, los casos opuestos de Peñarol y Nacional, los intentos de seguir sólidos y adelante como Racing y Cerro Largo, por dar vuelta el mal inicio del último tercio después de una gran temporada como Juventud de Las Piedras, o por lo mal que les ha ido todo el año, como a River Plate.

Peñarol visita a Boston River este viernes a las 20.00, y tiene en este partido una situación importante que resolver, porque a pesar de que a todas luces lo trascendente es el de la Libertadores ante Racing en Avellaneda el próximo martes, no está en el Uruguayo en una situación de comodidad que le permita en este o en otro partido arriesgar su actual liderazgo en el Clausura, ni su posición de escolta acechando a Nacional en la Anual.

Es llamativo y apresurado cómo, en el run run del mundo futbolero que tiene su motor en los programas deportivos, se especula o casi se da por hecho con la hipotética definición del Uruguayo entre Peñarol y Nacional, cuando ninguno de los dos tiene una plaza asegurada en la definición y el único que sabe que estará definiendo la temporada es Liverpool, el campeón del Apertura.

Hay una Piedra Alta

No sólo no puede descuidar esta competencia, sino que además enfrentará a Boston River, que este año, con un equipo distinto al de la gran campaña del año pasado, ha podido afrontar de buena manera la alta competencia internacional en donde jugó Libertadores y Sudamericana, viene tratando de acomodarse en la tabla Anual y tuvo un buen arranque de Clausura. El técnico Jadson Viera no sólo le ha dado a su equipo alta calidad de competición, sino que además ha podido acoplar rápidamente a jugadores que llegan en medio de la temporada.

Boston, que tuvo un gran comienzo de Clausura en el Campeones Olímpicos donde aplastó a Defensor por 4-0, y la semana pasada empató en el Viera de manera agónica con Torque 1-1, no podra repetir oncena porque el eficiente y recio central, el capitán Martín González fue expulsado en el último partido, pero se aproximaría al equipo que hasta ahora ha sido con Bruno Antúnez; Juan Manuel Acosta, Mateo Rivero y Fredy Martínez en la zaga, a falta de decidirse el otro defensor; Mauricio Vera, Baltasar Barcia; Agustín Albarracín, Agustín Amado, Agustín Anello y Facundo Rodríguez.

Viera prepara el partido pero supone, aunque no sabe, que Peñarol jugará con otro equipo. “Uno puede suponer que van a rotar, pero trabajamos en función de la idea de juego y de pronto algunas características de los jugadores. Yo creo que del equipo del otro día van a ser muy pocos titulares, o ninguno, pero de todos modos los jugadores que tienen son todos clase A”, dijo el DT de Boston River.

Diego Aguirre, con toda su sapiencia, ya tendrá en mente cómo formará y con qué jugadores afronta este partido, pero sin que sea necesario su determinación y decisión ya se sabe que no está disponible Maxi Olivera, suspendido por acumulación de amarillas, ni Leo Fernández ni tampoco Alejo Cruz, que están lesionados. Tampoco Leo Coelho, que se volvió a su país para jugar en el Amazonas.

Es posible que ataje Martín Campaña y que en la defensa aparezcan Pedro Milans, el Zorro Damian Suárez, el salteño Gastón Silva, el ramonense Juan Rodríguez -que no iba a jugar en este semestre porque estaba negociado al exterior pero el martes estuvo en el plantel-, y sin dudas Lucas Hernández; alguno de los cuatro del medio que jugaron ante Racing deberá repetir, y para adelante ya tiene a más gente, porque están los juveniles Stiven Muhlethaler y Leandro Umpiérrez, el salteño Diego García, el argentino Héctor Tito Villalba y el crack de Matías Arezzo.

Las entradas para el partido se compran a través de Acceso Fácil. Los socios de Boston River -la gran mayoría ahora son floridenses por una gran campaña de acercamiento que hizo el club con quienes viven en donde juega- y los socios de Peñarol pagan 600 pesos y el público en general 850 pesos.

El remozado Campeones Olímpicos seguramente estará completo de punta a punta para el partido que comenzará a las 20.00 y que tendrá la televisación en directo a través de VTV Plus y Disney+.