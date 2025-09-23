Tanto Juventud de Las Piedras como Cerro Largo cedieron sus localías y disputarán sus partidos en Montevideo.

La tendencia de las visitas de Nacional y Peñarol empezaron a cambiar en la recta final del campeonato. No eran tantos los escenarios que habían evitado los grandes en el campeonato uruguayo hasta el momento, pero en las últimas fechas eso se dio vuelta y jugarán asiduamente en el estadio Centenario.

Hasta la séptima fecha del Clausura, solamente Progreso –en una oportunidad–, Racing, Miramar Misiones y Montevideo City Torque habían llevado a Nacional y Peñarol a escenario neutral. Los de La Teja porque deben colocar una tribuna retráctil para cumplir el aforo exigido, los de Sayago porque no tienen el Parque Roberto habilitado para recibir a los grandes, y tanto cebritas como ciudadanos porque no cuentan con escenario propio para jugar en Primera División.

El que rompió esa tendencia fue Plaza Colonia: pudiendo fijar el Suppici, decidió jugar ante Nacional en el Centenario. Esa excepción se volvió norma y otros dos equipos del interior, Juventud de Las Piedras y Cerro Largo, aceptaron propuestas económicas para oficiar de locatarios en Montevideo.

Misma fecha, mismo cambio

Por la octava fecha del Clausura, el sábado Peñarol jugará con Cerro Largo a las 18.00 en el estadio Centenario, evitando el viaje a Melo. En el mismo escenario, pero a las 16.00 del domingo, Nacional irá ante Juventud de Las Piedras.

Lo llamativo es que tanto pedrenses como arachanes se están jugando objetivos importantes que pueden representar más ingreso de dinero que el que les entrará por jugar en Montevideo. Los dos tienen chances de entrar a copas internacionales para 2026: los de Canelones disputan su lugar en la fase previa de la Copa Libertadores, mientras que los de Melo pugnan por entrar a la Copa Sudamericana.

En el caso de los canarios, la decisión se entiende menos, ya que están en una buena situación económica, a diferencia de Cerro Largo, que hace una diferencia tan importante como necesaria al jugar en la capital.

¿Qué visitas les quedan a Nacional y Peñarol?

En la undécima fecha, el carbonero enfrentará a Miramar Misiones, que se está jugando la permanencia. En principio, el partido iría en el Octavio Silvestre Landoni de Durazno, mientras que Nacional irá ante Danubio en Jardines.

En la fecha 13, Nacional deberá visitar el Parque Viera para jugar con Wanderers, mientras que Peñarol irá con Cerro. El tricolor le dio una ayuda económica a la institución cerrense para comenzar el campeonato. Como contrapartida, los presididos por Alfredo Jaureguiberry se comprometieron a no llevar al bolso al Tróccoli, pero sí a hacerlo con el carbonero; por lo tanto, ese encuentro se jugaría en el escenario albiceleste, mientras que en la fecha 14 jugarán en el Centenario frente al equipo de Pablo Peirano.

En la última fecha, el fixture marca que Peñarol deberá visitar a Montevideo City Torque, que hasta el momento ofició de local en el Saroldi, el Viera, el Franzini y el Centenario.