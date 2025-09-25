José Manuel López de Palmeiras festeja el tercer gol de su equipo junto a Facundo Torres y Lucas Evangelista, durante el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a River Plate, en el estadio Allianz Parque en Sao Paulo, el miércoles 24.

En Copa Sudamericana Atlético Mineiro le ganó en la hora a Bolívar e Independiente del Valle logró la hazaña en Colombia; hoy habrá más partidos de ambos torneos.

La Copa Libertadores es cada vez más brasileña, sobre todo cuando juegan los equipos poderosos de ese país. Palmeiras venció 3-1 a River Plate y, junto con el 2-1 de la ida, completó una clasificación con tintes de sufrimiento, pero mucho de autoridad.

El millonario, a los 8 minutos, con tanto de Maximiliano Salas, empataba la serie. Recién en el inicio del segundo tiempo el verdao pudo retomar la ventaja con la conversión de Vitor Roque. En tiempo de descuentos, Juan Manuel López lo liquidó con un doblete, el primero tras un penal bien pitado por Andrés Matonte sobre Facundo Torres.

En esa incidencia fue expulsado Marcos Acuña por doble amarilla. El equipo argentino se quejó mucho del arbitraje de Matonte, cuyo único error grande fue mostrarle la roja a Salas al sacarle la primera amarilla, pensando que tenía dos. Cuando se percató, corrigió y el delantero no fue expulsado.

En Palmeiras completó todo el partido Joaquín Piquerez e ingresaron en el segundo tiempo Facundo Torres y Emiliano Martínez; Sebastián Boselli estuvo en el banco visitante pero no entró.

Dos partidos el jueves por Copa Libertadores, ¿dónde verlos?

Con Racing y Palmeiras asegurados entre los cuatro mejores, hoy se definirán los últimos dos clasificados a semifinales y ambos partidos estarán en la pantalla principal de ESPN. A las 19.00, San Pablo intentará dar vuelta la serie donde Liga Universitaria de Quito está ganando 2-0; en los ecuatorianos se estima que Gian Franco Allala será titular.

A las 21.30 se jugará un choque repleto de uruguayos: Estudiantes de La Plata recibe a Flamengo, que ganó 2-1 la semana pasada. En el elenco argentino serán titulares Fernando Muslera y Tiago Palacios, también está a la orden Gabriel Neves. En la visita, Guillermo Varela parece tener lugar asegurado en el lateral derecho y Giorgian de Arrascaeta como enlace; habrá que ver si Nicolás de la Cruz y Matías Viña tienen un lugar en la oncena o esperan en el banco.

Copa Sudamericana: Atlético Mineiro e Independiente del Valle a semifinales

En blanco y negro será una de las semifinales de la Copa Sudamericana tras las clasificaciones agónicas de la noche de miércoles. Atlético Mineiro le ganó 1-0 a Bolívar con gol de Bernard a los 91 minutos, evitando la igualdad y el camino a los penales, que parecía ineludible. En el elenco boliviano jugó todo el partido Martín Cauteruccio.

A segunda hora se dio la hazaña de Independiente del Valle, que había perdido 2-0 de local ante Once Caldas, pero ganó por el mismo marcador en Colombia gracias al doblete de Michael Hoyos. En la definición por penales los colombianos erraron dos y los ecuatorianos se metieron en la semifinal del torneo.

Esta noche se conocerá el rival de Lanús, que clasificó el martes eliminando a Fluminense. A las 21.30 en Santiago, Universidad de Chile enfrentará a Alianza Lima; en la ida igualaron 0-0. En el local estará Sebastián Rodríguez, mientras que en la visita jugarán Pablo Ceppelini y Pablo Lavandeira. El partido se verá de forma exclusiva por Directv.

El encuentro será a puertas cerradas producto de los incidentes de los chilenos ante Independiente en Avellaneda. Los hinchas de la Uchi fueron a la concentración de su equipo a alentar a sus jugadores en la previa al partido; la pirotecnia lanzada generó incendios en el lugar.