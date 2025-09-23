Fue preparador físico de la selección uruguaya y varios equipos locales e internacionales.

Sebastián Díaz renunció a la dirección técnica de Plaza Colonia luego de la derrota 6-1 ante Boston River. Más allá de ese resultado puntual, los del oeste ganaron solamente uno de sus últimos 21 partidos en el campeonato uruguayo.

El equipo coloniense está en zona de descenso, solamente por encima de River Plate, institución a la que recibirá el próximo domingo a las 18.30 en el Parque Prandi.

Al no haber un sustituto claro para Díaz, el que tomó el mando del equipo fue el profesor Luis Alberto Mena. El minuano de 72 años fue preparador físico de la selección uruguaya entre 1996 y 1998, además trabajó en Danubio, Wanderers, Fénix, Central Español, Miramar Misiones y Cerrito; en Defensor Sporting, además de la preparación del primer equipo, fue director de la escuela de fútbol.

En el exterior trabajó en Banfield y Rosario Central, de Argentina; Jaguares, Irapuato y Necaxa, de México; Deportes Tolima, de Colombia; Alianza Lima y Carlos Stein, de Perú.

En principio, Mena llega como interino, a la espera del nuevo entrenador, pero todo indica que tomará las riendas del equipo ante el darsenero en un partido clave que reúne a los dos peores equipos del Clausura y de la tabla del descenso.

En la recta final del torneo a Plaza le queda: River (local), Racing (visita), Progreso (local), Liverpool (local), Juventud (visita), Cerro Largo (local), Danubio (visita). Deberá sacar entre 10 y 12 puntos para soñar con la permanencia en primera división.