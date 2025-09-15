Atenas recibirá a Larre Borges a las 19.45 y Larrañaga espera por Verdirrojo a las 22.15; los dos ganadores suben de categoría.

La Liga de Ascenso está en el mejor momento de la temporada. Con las dos series semifinales –que son finales por el ascenso– empatadas 2-2, el martes se disputarán los dos partidos que determinarán los equipos que subirán a jugar la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) 2026-2027.

Larre Borges de atrás, Atenas por confirmar la fiesta en Palermo

Larre Borges estiró la serie en su escenario y confirmó el partido decisivo al ganar dos encuentros consecutivos. El del último viernes fue de locos: llegó a tener 19 puntos de ventaja, pero Atenas colocó un parcial de 23-8 en el último cuarto para obligar a ir al alargue, con Emiliano González y Mateo Pose como figuras. El cuadriculado lo empató sobre la bocina con un doble de Sergio Conceição que evitó la eliminación. En el suplementario el minuano Manuel Oyenard fue clave para sellar la victoria 80-75.

La serie se definirá el martes a las 19.45 en el Antonio María Borderes de Palermo. El ateniense intentará hacerse fuerte ante su gente, que ya había preparado la fiesta la semana anterior pero no pudo celebrar en su escenario.

El dominio de Sergio Conceição en la pintura y el goleo de Nicolás Pereyra fueron claves para el repunte de Larre Borges. Atenas es un equipo que juega muy bien colectivamente, pero necesita la fluidez ofensiva que no ha tenido en los últimos dos encuentros: si eso no sucede, depende de individualidades, y hay que tener en cuenta que no es tan consistente en el goleo.

En la previa el partido se presenta muy parejo, con un leve favoritismo para las alas negras, que tienen la ventaja de la localía como gran argumento para soñar con el retorno a primera. El aurinegro intentará mantener el envión anímico y de juego para meter el tercer triunfo al hilo y confirmar la remontada.

Andrés Laulhe, Diego Ortiz y Valentina Dorrego serán los árbitros del encuentro.

La serie de las localías entre Larrañaga y Verdirrojo

En el cruce entre Larrañaga y Verdirrojo solamente ganaron los locales. Esto significa que el milrayitas es favorito al jugar en su escenario el cotejo decisivo, que va a las 22.15, con el arbitraje de Andrés Bartel, Julio Dutra y Martín Rial.

Son los dos mejores equipos de la temporada, los que perdieron menos en cancha. Los del Cerro terminaron cuartos en la fase regular por una quita de dos puntos. Los enfrentamientos entre estos clubes fueron extremadamente atractivos por el nivel de juego, pero ambos aprovecharon las localías para obtener los triunfos.

En Larrañaga es clave el nivel de Agustín Zuvich y el de Carlos Buemo; en el último encuentro el interno se cargó de faltas y su equipo lo sintió. Además, los porcentajes del milrayitas suelen mejorar en su casa: la aparición de actores secundarios en el goleo es importante para los de Guzmán Álvarez –de hecho, Gabriel Brun, con cinco triples, fue vital en el último encuentro ganado en el Doña Natividad Rivera–. Nahuel Rodríguez, que llegó desde el banco, ha sido un revulsivo de lujo tanto en la defensa como atacando el aro.

Verdirrojo necesita del sostén goleador de Xavier Cousté, quien fue clave en los dos encuentros ganados. En el último juego se sumó el mejor rendimiento de Federico Haller en la serie y Giovanni Corbisiero puso triples fundamentales. La defensa en el juego interno y la toma de rebotes en aro propio resultarán fundamentales en el juego.

Larrañaga tiene una quita de tres puntos para el próximo torneo, por lo que, si sube a la LUB, arrancará -3. Ahora los equipos se deben presentar al torneo y no pueden vender la plaza, como ya le sucedió al milrayitas cuando ascendió en 2016.

En Verdirrojo hay mucha molestia porque el locatario no respetó el acuerdo de colocar a la venta 40 entradas para el público visitante como se había establecido. La institución del Cerro emitió un comunicado.

.