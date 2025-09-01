La fecha, que terminará en Melo, está siendo de las más goleadas en lo que va del campeonato.

Este lunes por la noche se cerrará la fecha 5 del Clausura con un partido que importa, porque tras él quedarán definidas las posiciones del torneo. Cerro Largo recibirá a Wanderers en su casa; con una victoria los arachanes recuperarán la punta, que ahora ostenta Peñarol.

La fecha empezó el sábado con dos partidos. El primero fue la victoria de Liverpool 2-0 sobre Defensor Sporting con dos goles del inoxidable Abel Joya Hernández. Fue una victoria importante para los negriazules, sobre todo porque se despegaron de su rival de turno en la tabla anual.

También el sábado Nacional ganó a un alicaído River Plate, que cambia de técnico pero no cambia los malos resultados. Los tricolores golearon 3-0 en el Saroldi con tantos de Julián Millán, Maxi Gómez y Nicolás López.

El domingo hubo dos resultados que también pegaron directo en la anual, en este caso para no perderle pisada al bolso. Juventud luchó y mucho ante Cerro, al que le ganó 1-0 con un gol poco ortodoxo de Nahuel Gómez. Poco le importa: hay que ganar, y en eso los pedrenses, este año, andan volando. Casi pegado a este partido se vio la goleada aurinegra, que al principio la pasó mal contra Racing, pero después, con efectividad, lució su estampa en el Parque Viera.

La jornada dominical fue un continuado de partidos que comenzó en la mañana en Colonia y terminó en la noche en Florida. Llamativo fue el triunfo de Torque, que dos veces fue perdiendo (0-1 y 1-2) ante Plaza Colonia en Colonia, pero lo dio vuelta 4-2 con enorme partido de Kevin Arévalo, que metió tres goles. El restante lo hizo Ezequiel Busquets. Álvaro López y Haibrany Ruiz Díaz hicieron los del patablanca.

En puntos clave para el descenso, Miramar Misiones también sumó de a tres, también de visitante, dando vuelta el partido y con gol en la hora, en su caso ante Danubio. Sebastián da Silva metió un doblete y Gastón Ramírez el tercero para darle el triunfo al cebrita 3-2. Danubio es otro que ha cambiado de técnico, pero no de resultados.

Por último, en Florida, Boston River sigue demostrando su muy buen nivel. Venció 2-1 a Progreso, que le empezó ganando con tanto de Franco López en el primer tiempo. En el complemento, y después de mucho insistir –Nicolás Gentilio, arquero gaucho, fue figura–, Martín González empató y Felipe Avenatti lo liquidó.

Descenso

