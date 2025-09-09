El cuadriculado de la Unión le sacó a Atenas la chance de ascender en su escenario, mientras que el milrayitas quedó a un triunfo de subir.

Se jugó una hermosa doble jornada de básquetbol en las semifinales de la Liga de Ascenso, que, por el formato del torneo, son finales para obtener los dos cupos en la Liga Uruguaya 2026-2027. Se están disputando series al mejor de cinco, en las que el primero que gane tres partidos obtiene el boleto al máximo torneo.

Larre Borges le arruinó la fiesta a Atenas

Atenas estaba 2-0 arriba y preparó la fiesta en su escenario. Había muchísimo público en el Antonio María Borderes, gimnasio al que entró gente hasta cuando faltaban tres minutos para que terminara el primer tiempo. Una locura en Palermo, con la ilusión de que uno de los cuadros más populares del básquetbol uruguayo volviera a Primera División.

Los dirigidos por Mauricio Rodríguez dominaron un primer tiempo chato, que cerraron a puro triple, con Luciano Planells e Ignacio Stoll como estandartes para irse cinco puntos arriba al descanso largo.

Atenas jugaba mejor colectivamente, mientras que Larre Borges se sostenía pura y exclusivamente por el trabajo de Nicolás Pereyra, que tiró del carro a toda la Unión. La visita llegó a empatar, pero rápidamente los dueños de casa volvieron a sacar dos posesiones de diferencia a cinco minutos del final. El gimnasio era una caldera y el ascenso parecía inminente.

Al cuadriculado le habían costado los segundos tiempos en los partidos de la serie, producto de la cantidad de minutos que juega su quinteto titular. Sin embargo, esta vez, el equipo dio un paso adelante en el momento justo y colocó un parcial de 13-2, con Pereyra y el brasileño Sergio Conceição como estandartes para darlo vuelta. Ganó Larre Borges 74-69.

En el equipo ganador todos los puntos fueron de los titulares: Pereyra terminó con 27, Conceição con 19 y Manuel Oyenard colaboró con 15 tantos; en Atenas, Planells y Stoll convirtieron 15 unidades cada uno.

El cuarto punto se jugará el viernes a las 22.15 en la Unión.

Larrañaga sacó ventaja

Luego de un primer tiempo muy parejo, en el que Larrañaga se fue solamente un punto arriba, el milrayitas colocó un parcial de 25-6 en el tercer cuarto para liquidar el partido a su favor. Ganó 77-57 y está 2-1 arriba en la serie.

Verdirrojo estuvo casi ocho minutos sin anotar en ese lapso de partido, una licencia que no se puede permitir en estas instancias. Los del Cerro, erróneamente, se enfocaron en el trabajo arbitral, en un trámite que terminó picado, incluso con algunos protagonistas en la cancha.

Larrañaga defendió muy bien y ofensivamente fluyó notable, sin la necesidad de contar con la preponderancia de Agustín Zuvich, que apenas colaboró con 7 puntos. Generó espacios para el resto, bien aprovechados por los perimetrales, que lanzaron a pie firme y tuvieron buenos porcentajes.

Gabriel Brum, que terminó con 5/8 en triples, fue la figura del encuentro, con 19 unidades y 7 rebotes, mientras que el argentino Carlos Buemo colaboró con 16 tantos.

Por el cuarto punto se jugará el viernes a las 20.00 en el Cerro, donde Verdirrojo perdió un partido en la temporada; si gana Larrañaga, subirá a la Liga Uruguaya.